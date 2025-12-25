Sénégal : Le bilan du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye va achever ce jeudi 25 décembre 2025, une tournée de cinq jours en Casamance. C’est l’occasion, pour le chef de l’État de suivre les premières réalisations du plan « Diomaye pour la Casamance ».

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en Casamance, ce qu’on retient

Annoncé en octobre 2024, le plan « Diomaye pour la Casamance » vise à rattraper le retard économique et à favoriser le retour des populations déplacées dans cette région du sud du Sénégal, marquée par un conflit autour de son indépendance depuis près de 40 ans. Au sud du pays, à Darsalam, ville marquée par les séquelles du conflit, le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel solennel à la paix aux dernières factions du groupe indépendantiste, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) encore engagées dans la rébellion. La nomination au poste de Premier ministre d’Ousmane Sonko, originaire de Casamance, avait suscité beaucoup d’espoir sur place.

Il faut dire qu’à ce jour, 20 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur les 54 milliards annoncés dans le plan présidentiel pour la région. En 2025, 1 200 ménages déplacés ont pu regagner leur village, selon l’ANRAC l’agence de l’État engagée pour la reconstruction de la Casamance. Toutefois, le retour des populations reste conditionné au déminage des zones encore infestées. Elles représentent aujourd’hui près d’1,3 million de mètres carrés de terres, d’après le Centre national d’actions antimines (CNAMS).

Au 5ᵉ jour de sa tournée économique en Casamance, le Président de la République, @PR_Diomaye, a lancé les travaux d’entretien de la Nationale 6 entre Ziguinchor et Diembéring et du tronçon Oussouye–Mlomp–Elinkine, pour un montant de 10 milliards FCFA. pic.twitter.com/0CI34ktxcJ — Présidence Sénégal (@PR_Senegal) December 24, 2025

Côté infrastructures et capital humain, le 23 décembre, à Ziguinchor, le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a posé la première pierre d’un campus moderne de 10 hectares, un lycée public d’excellence présenté comme le lieu de formation d’une future élite. Les travaux de bitumage d’une route stratégique pour le désenclavement de la région ont été lancés. L’axe d’une vingtaine de kilomètres relie la rive droite du fleuve Casamance à la frontière bissau-guinéenne.