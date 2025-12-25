Sénégal : Le bilan du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance

Durée de lecture : 2 minutes
Sénégal : Le bilan du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance
© Bassirou Diomaye Faye, Président du Sénégal

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye va achever ce jeudi 25 décembre 2025, une tournée de cinq jours en Casamance. C’est l’occasion, pour le chef de l’État de suivre les premières réalisations du plan « Diomaye pour la Casamance ».

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en Casamance, ce qu’on retient

Annoncé en octobre 2024, le plan « Diomaye pour la Casamance » vise à rattraper le retard économique et à favoriser le retour des populations déplacées dans cette région du sud du Sénégal, marquée par un conflit autour de son indépendance depuis près de 40 ans. Au sud du pays, à Darsalam, ville marquée par les séquelles du conflit, le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel solennel à la paix aux dernières factions du groupe indépendantiste, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) encore engagées dans la rébellion. La nomination au poste de Premier ministre d’Ousmane Sonko, originaire de Casamance, avait suscité beaucoup d’espoir sur place.

Il faut dire qu’à ce jour, 20 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur les 54 milliards annoncés dans le plan présidentiel pour la région. En 2025, 1 200 ménages déplacés ont pu regagner leur village, selon l’ANRAC l’agence de l’État engagée pour la reconstruction de la Casamance. Toutefois, le retour des populations reste conditionné au déminage des zones encore infestées. Elles représentent aujourd’hui près d’1,3 million de mètres carrés de terres, d’après le Centre national d’actions antimines (CNAMS).

Sénégal : ouverture de la procédure de la révision du procès de Ousmane Sonko
Sénégal : Bassirou Faye lance les travaux de l’axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau
Sénégal : trois digues anti-sel protègent 1 057 hectares de terres
Sénégal : La date du Ramadan 2026 est fixée

Côté infrastructures et capital humain, le 23 décembre, à Ziguinchor, le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a posé la première pierre d’un campus moderne de 10 hectares, un lycée public d’excellence présenté comme le lieu de formation d’une future élite. Les travaux de bitumage d’une route stratégique pour le désenclavement de la région ont été lancés. L’axe d’une vingtaine de kilomètres relie la rive droite du fleuve Casamance à la frontière bissau-guinéenne.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025