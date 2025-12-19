CAN 2025 : Sébastien Haller forfait avec la Côte d’Ivoire

CAN 2025 : Sébastien Haller forfait avec la Côte d'Ivoire
La Côte d’Ivoire perd un taulier à deux jours de la CAN 2025 au Maroc. L’attaquant Sébastien Haller est contraint de renoncer à la compétition pour raison de blessure.

Gros coup dure pour la Côte d’Ivoire à seulement deux jours du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc. La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a officialisé ce vendredi 19 décembre 2025, le forfait de Sébastien Haller. L’attaquant ivoirien, convoqué par le sélectionneur Émerse Faé, s’est blessé dimanche dernier lors d’un match disputé avec son club, le FC Utrecht. Une blessure qui l’empêche désormais de participer à la compétition continentale, représentant un coup dur pour la sélection ivoirienne à deux jours du coup d’envoi.

Très vite, le sélectionneur des Éléphants de la Côte d’Ivoire a déjà tranché. Afin de compenser cette absence de taille, Emerse Faé a décidé de faire appel à Evann Guessand. Initialement placé sur la liste des réservistes, l’attaquant évoluant à Aston Villa rejoint officiellement le groupe des Éléphants. Son intégration vise à renforcer le secteur offensif et à maintenir un niveau de compétitivité élevé au sein de l’équipe.

Il faut dire que cette décision intervient dans un contexte particulièrement exigeant pour la Côte d’Ivoire qui évoluera dans le groupe F, surnommé le « groupe de la mort » de cette CAN 2025. Les Éléphants y affronteront des adversaires redoutables tels que le Cameroun, le Gabon et le Mozambique.

