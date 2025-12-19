CAN 2025 : comment suivre le tournoi en streaming et sur smartphone ?

La CAN 2025 démarre dans seulement deux jours. Alors que les sélections débarquent du côté du Maroc, on vous explique comment suivre le tournoi continental en streaming et sur smartphone.

CAN 2025 : où suivre la compétition ?

Si vous êtes en France, vous pouvez regarder la CAN (du 21 décembre au 18 janvier) sur votre smartphone via l’appli beIn Sports Connect. Il faut rappeler que beIn Sports est le diffuseur exclusif de la CAN 2025 dans l’Hexagone. Vous devez d’abord vous abonner puis télécharger l’application, et enfin vous connecter avec vos identifiants. L’abonnement est à 15€ par mois, sans engagement. Il est possible également de regarder les affiches directement via myCanal si beIn Sports est inclus dans votre abonnement Canal+.

Au Maroc, pays hôte, les supporters peuvent suivre la CAN 2025 à travers l’appli du groupe SNRT/Arryadia disponible sur smartphone. En Algérie, ce sera à suivre en streaming sur les plateformes EPTV et KBC. Enfin en Tunisie, la diffusion sera proposée par Kawarji.

Si vous vous trouvez en Afrique francophone subsaharienne, vous pouvez regarder les matchs sur l’appli myCanal à condition que vous ayez un abonnement à la chaîne Canal+ CAN, spécialement dédiée pour l’événement. Aussi, certaines chaînes locales diffuseront les matchs de leurs équipes nationales en streaming à l’instar de NCI en Côte d’Ivoire.