Les quarts de finale de la CAN U17 débutent ce jeudi, et l’un des matchs les plus attendus oppose le Maroc, pays hôte, à l’Afrique du Sud. Ce duel promet d’être palpitant, avec une confrontation entre deux styles de jeu distincts et des talents exceptionnels des deux côtés.

CAN U17 : Le Maroc face à l’Afrique du Sud en quart de finale

Le Maroc, soutenu par son public, part avec l’avantage de l’expérience à domicile, tandis que l’Afrique du Sud, avec ses jeunes Lions, n’a rien à perdre et sera déterminée à surprendre.

Les deux équipes se connaissent bien, ayant montré lors de la phase de groupes leur capacité à s’imposer dans des contextes différents. Le Maroc, fort d’une défense solide et d’une attaque percutante, devra néanmoins rester vigilant face à l’agressivité et à la vitesse des Sud-Africains. De leur côté, les Bafana Bafana U17 chercheront à bousculer les attentes et à poursuivre leur rêve de soulever le trophée continental.

A lire aussi : CAN U17 : Pape Faye vise la victoire contre la Côte d’Ivoire



Les regards seront donc rivés sur ce match crucial, où le talent et la tactique se rencontreront pour offrir un spectacle à couper le souffle. La rencontre est prévue ce jeudi à 19H GMT.