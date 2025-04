Une vidéo d’extrême violence, circule depuis le 9 avril 2024 sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo largement partagée et condamnée par l’opinion nationale, on aperçoit des hommes et des femmes qui sont en train d’être passés à tabac par quelques éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA).

Dans son communiqué du 9 avril 2025, l’Etat Major des FACA confirme, que ces faits concernent effectivement des soldats « en mission à Zawa dans la sous-préfecture de Yaloké » en Centrafrique. Ces soldats, rappelle le Commandement de l’armée nationale, ont infligé « des sévices corporels à un groupe de personnes allongées à plat ventre ».

L’armée nationale précise aussi, que la vidéo date « de plus d’un an » et, face à « ces actes de violence physique infligée à la population », l’Etat-major des Armées a déjà procédé « à la relève des éléments auteurs de ces actes ». Ces auteurs qui, selon toujours le communiqué, sont « traduits devant le conseil de discipline conformément au règlement de discipline générale dans les armées ».

A travers le communiqué, l’Etat-major des Armées rassure la population et la communauté internationale, qu’il continuera dans le cadre de sa mission « à préserver l’intégrité territoriale et à garantir la protection de la population ainsi que de leurs biens, dans une approche dynamique de la défense nationale ».

Mais dans une interview accordée à Ndeke-Luka, Joseph Bindoumi, Président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH), annonce l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur cette violation des Droits de l’Homme. Selon lui, « il est inconcevable que des militaires en tenue maltraitent des civils en les étalant au sol et en leur infligeant des coups ». Selon la LCDH, toutes les personnes impliquées dans cet acte, seront traquées par tous les moyens en Centrafrique.

A l’heure actuelle, des réactions des anonymes, des politiques et des organisations de la société civile continuent d’être enregistrées sur cette question en Centrafrique.