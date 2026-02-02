Comment la Côte d’Ivoire a renforcé son maillage sécuritaire

En Côte d’Ivoire, le gouvernement met les moyens pour garantir un maillage territorial solide. De 2011 à 2025, le bilan est impressionnant et dénote de l’importance que les autorités accordent au volet sécuritaire. Les perspectives pour 2026 sont au vert. Le président de la République a promis la mise à disposition de « moyens nécessaires pour veiller à l’intégrité du territoire et assurer la quiétude des populations ».

Côte d’Ivoire : un maillage sécuritaire renforcé, les chiffres clé

De 2011 à 2025, le bilan du gouvernement affiche l’ouverture de 35 commissariats de police, de sept districts de police, de 11 postes de police (PPF), de 5 antennes régionales de la Direction des renseignements généraux (DRG), la création de 11 services régionaux de police judiciaire (SRPJ), de 10 Groupements mobiles d’intervention (GMI), de six Compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la Force de recherche et d’assaut de la police (FRAP), de la Brigade des Montées et le déploiement de l’unité Police Recours sur l’ensemble des 12 préfectures de police, de onze antennes de la Police technique et scientifique. À noter que la police ivoirienne compte plus de 25 000 agents.

Les autorités ivoiriennes ont également posé des actes concrets quant à la modernisation des services de sécurité. Les 12 préfectures de police et les villes stratégiques ont été dotées de systèmes de vidéoprotection urbaine (VPU), de l’interconnexion de 105 sites de traitement installés dans les services judiciaires. On note également la mise en œuvre de la phase 3 du projet d’acquisition de logiciels et de produits livrables technologiques pour lutter contre le terrorisme et la création de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC).

Garante de la sécurité intérieure, la police, appuyée par les autres services de sécurité, a géré avec efficacité des événements d’envergure comme la CAN 2023, l’élection présidentielle d’octobre 2025 et les élections législatives de décembre 2025.