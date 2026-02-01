Côte d’Ivoire : les soutiens de Téné Birahima Ouattara au sein du pouvoir

Promu Vice-Premier ministre, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara n’a pas pour seul argument d’être le frère du président de la République. Le patron de la Défense s’impose comme l’un des ministres les plus influents de l’appareil étatique, en partie à cause d’un réseau d’influence solidement tissé dans l’entourage immédiat du président Alassane Ouattara.

Côte d’Ivoire : les alliés et soutiens de Téné Biharima Ouattara

Au cœur du pouvoir d’Abidjan, le Vice-Premier ministre a tissé de solides liens avec au moins cinq personnalités. Dans une infographie publiée ce dimanche, JA dessine le profil des poids lourds qui constituent la « garde rapprochée » de Téné Birahima Ouattara au sein de l’appareil étatique. Le premier sur la liste n’est pas un ministre. Tiémoko Meyliet Koné, Vice-Président de la République, est un allié de taille de Téné Birahima Ouattara. Les deux hommes se sont connus grâce à Alassane Ouattara. Ils sont devenus encore plus proches lorsque Koné est devenu conseiller d’Alassane Ouattara pendant la période critique de 2010 à 2011.

Premier responsable du programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion des ex-combattants, Fidèle Sarassoro est l’autre figure influente sur qui le ministre de la Défense peut compter. Ancien représentant spécial adjoint de Ban Ki-moon pour la RDC, Fidèle Sarassoro a travaillé avec Téné Birahima Ouattara dans le cadre du programme de Désarmement. Le frère du Chef de l’État était ministre chargé des Affaires présidentielles à l’époque. Devenu directeur de cabinet d’Alassane Ouattara et secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité (CNS), Sarassoro travaille étroitement avec le ministre de la Défense, notamment sur la question de la lutte antiterroriste.

Dans ce cercle restreint, on retrouve la nièce de Téné Birahima Ouattara. Il s’agit de Masséré Touré Koné qui, en dehors des relations professionnelles, entretient des liens de famille très forts avec son oncle. Elle occupe le poste de Secrétaire générale de la présidence cumulativement avec ses fonctions de directrice de la communication de la présidence.

Sorti du dispositif avant de faire son retour en grande pompe, Patrick Achi reste un soutien solide pour Téné Birahima Ouattara. Les deux se connaissent depuis leurs expériences au sein de l’opposition. Ils ont partagé les heures chaudes de la crise politique depuis le Golf Hôtel d’Abidjan. Le Vice-Premier ministre, Ministre de la Défense, ne compte pas uniquement sur les « anciens ». Sur sa liste, on retrouve Mamadou Touré qu’il a rencontré dans les années 2000 et qu’il a parrainé. Ce dernier occupe depuis 2018 le poste de ministre de la Promotion de la Jeunesse. Il est également l’une des figures phares du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).