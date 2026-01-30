Côte d’Ivoire : l’ambassadrice nigérienne convoquée

© Alfari Sita Sahida Badamassi Djariri, ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire

Après le Bénin, la Côte d’Ivoire répond aux accusations du général Tiani. Les autorités ivoiriennes ont exprimé leur mécontentement à travers la convocation de l’ambassadeur du Niger en Côte d’Ivoire. Il a été sommé de transmettre à ses hautes autorités une note de protestation.

La Côte d’Ivoire s’indigne contre les propos de Tiani

Après l’attaque survenue à l’aéroport de Niamey, le général Tiani a indexé le président Alassane Ouattara comme l’un des commanditaires. Pour le ministre ivoirien des. Affaires étrangères, il s’agit de graves accusations qui ne sauraient passées que us silence.

Le diplomate ivoirien a exprimé sa vive protestation auprès de l’ambassadrice nigérienne convoquée. Il a dit son indignation et a fermement condamné les propos du président nigérien qui « non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent une atteinte grave à l’honneur et à la dignité du Chef de l’État, ainsi qu’au peuple ivoirien ».

La Côte d’Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien de relations d’amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région.Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l’objet d’agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales.

La diplomate nigérienne a reçu une note de protestation formelle qu’elle doit transmettre à ses hautes autorités. « Le Gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s’imposent », a indiqué le ministre ivoirien des Affaires étrangères.

