Côte d’Ivoire : Formation professionnelle, Adama Kamara promet de la rigueur

En Côte d’Ivoire, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale, Adama Kamara a pris l’engagement de traiter avec rigueur, ambition et un travail acharné l’ensemble des dossiers transmis par son prédécesseur, Koffi N’Guessan. C’était lors de la cérémonie officielle de passation de charges le vendredi 30 janvier 2026, à la salle de conférence de la DECO, à Abidjan-Plateau.

Côte d’Ivoire : Adama Kamara va mettre plus de rigueur dans le traitement des dossiers au ministère de l’Emploi

La cérémonie de passation de charges s’est déroulée vendredi en présence du secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Dah, ainsi que de plusieurs collaborateurs des deux ministères concernés. Cette cérémonie marque une étape importante dans la nouvelle configuration gouvernementale, qui voit le portefeuille de la Formation professionnelle rattaché au ministère de l’Emploi et de la Protection sociale.

Les dossiers transmis par le ministre sortant portent sur des chantiers structurants et prioritaires pour le développement du capital humain en Côte d’Ivoire. On en compte la modernisation de la gouvernance de la formation professionnelle, de l’amélioration de l’adéquation formation–emploi, du renforcement et de la réhabilitation des établissements de formation professionnelle, de l’implication accrue du secteur privé et des branches professionnelles, ainsi que de l’amélioration de l’employabilité des jeunes et des apprenants.

Le ministre Adama Kamara a exprimé sa profonde gratitude au Président de la République et au Premier Ministre, Chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée à son égard à travers sa reconduction à la tête du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, désormais élargi à la Formation professionnelle. « Ce département ministériel constitue un levier stratégique essentiel pour relever les défis de la transformation structurelle de l’économie ivoirienne« , a-t-il déclaré.

Alors qu’il est conscient de l’ampleur de la mission qui lui est confiée, Adama Kamara a pris l’engagement de gérer les dossiers hérités avec sérieux et détermination. « Je m’engage à traiter ces dossiers avec rigueur, ambition et le travail acharné qu’exige le rôle central de ce ministère dans le développement de la Côte d’Ivoire », a-t-il confié. Il a également adressé un message respectueux à son prédécesseur : « Je prendrai grand soin du legs que je reçois aujourd’hui de vos mains, en y apportant ma contribution pour aller encore plus loin ».