Côte d’Ivoire : nouveaux prix des produits pétroliers

© Station service

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a annoncé les prix maxima de détails des produits pétroliers pour le compte du mois de février 2026. La fixation des prix par le gouvernement permet d’éviter la spéculation sur le marché.

Côte d’Ivoire : voici les nouveaux prix des produits pétroliers

Conformément aux tarifs fixés par les autorités, les consommateurs devront s’acquitter des tarifs suivants :

– Super sans plomb : 820 F CFA / litre

– Pétrole lampant : 705 F CFA / litre

– Gasoil moteur : 675 F CFA / litre

Pour le gaz butane, indispensable à la cuisson domestique, les prix varient selon la taille des bouteilles :

– 6 kg : 2 000 F CFA

– 12,5 kg : 5 200 F CFA

– 15 kg : 6 965 F CFA

– 17,5 kg : 8 125 F CFA

– 25 kg : 11 610 F CFA

– 28 kg : 13 000 F CFA

Des tarifs spécifiques pour le District d’Abidjan

Dans la capitale économique, les prix des produits pétroliers industriels sont également fixés comme suit :

– DDO : 593 F CFA / kg

– DDO exonéré : 519 F CFA / kg

– Fuel oil 180 : 390 F CFA / kg

– Butane vrac industriel : 541,928 F CFA / kg

– Bouteille de plus de 28 kg : 541,928 F CFA / kg .

Les distributeurs sont sommés d’afficher clairement ces prix pendant toute la période de validité. Tout manquement expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation.

