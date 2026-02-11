Côte d’Ivoire : Adama Bictogo enlevé ? Ce qu’il faut savoir

Adama Bictogo est-il vraiment enlevé par des hommes encagoulés ? La rumeur circule en Côte d’Ivoire depuis la matinée de ce mercredi 11 février 2026. Les auteurs brandissent un communiqué qui serait d’un certain Me Kouame Fulgence, présenté comme l’avocat de l’ancien président de l’Assemblée nationale, patron de la Snedai.

Au moment où nous mettons sous presse, aucune source crédible ne confirme l’information. Mais la rumeur s’enfle. Dans l’entourage d’Adama Bictogo, un démenti formel est apporté. Lui-même ne s’est pas encore prononcé. Sur sa page Facebook, la dernière publication date du 25 janvier 2026. Mais la page affiche une récente connexion ce mercredi.

Le communiqué non authentifié indique que l’enlèvement aurait été opéré par des « hommes armés » dans la soirée du mardi. Les faits se seraient déroulés « aux environs de 20h locales » alors qu’Adama Bictogo se trouvait à son domicile.

Ces rumeurs interviennent dans un contexte où la Snedai, société fondée par Bictogo est au cœur d’une affaire de détournement. L’ancien Directeur des Affaires Financières (DAF), principal accusé et ses co-accusés ont été récemment condamnés à de lourdes peine par le tribunal d’Abidjan.

Dans ce dossier, les informations disponibles n’indiquent pas une implication d’Adama Bictogo. Il n’a jamais été indexé directement. Toutefois, l’ex-DAF de la Snedai, en exil, a évoqué des complicités au haut niveau. Il s’est exprimé après sa condamnation en indiquant qu’il n’est nullement me cerveau dans ce dossier.

