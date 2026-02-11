Côte d’Ivoire : scandale des pesticides dans une bananeraie

Un scandale sanitaire se déroule en Côte d’Ivoire dans une bananeraie. Les faits ont été mis à nu par une enquête réalisée par Mediapart. L’article mis en ligne le 9 février 2026 décrit une scène dangereuse. Des épandages qui exposent les ouvriers d’une entreprise française à des pesticides interdits en Europe. Certains riverains de la bananeraie auraient signalé des cas de diarrhées et de vomissements récurrents.

Epandages aériens en Côte d’Ivoire : des ouvriers exposés à un danger

L’enquête de Mediapart est titrée : « Une entreprise française expose les travailleurs ivoiriens de la banane à des pesticides interdits en Europe ». Elle dévoile comment la Compagnie fruitière pratique l’épandage au détriment de la santé de ses ouvriers. Il s’agit d’épandages aériens de pesticides assurés par un appareil dédié « pouvant transporter jusqu’à 5 000 litres de liquide ». Parmi ces pesticides qui ne sont pas sans impacts, certains sont interdits en Europe. Mediapart indique que les séances d’épandage « se sont poursuivies plusieurs fois par semaine durant toute l’année 2025 ».

D’après les informations diffusées par le média, les produits utilisés par la Compagnie sont le mancozèbe, le fenpropimorphe et le thiophanate-méthyl. La toxicité de ces produits inquiète plus d’un. Ils seraient même qualifiés de « cancérigènes ». « En Côte d’Ivoire, l’épandage aérien intensif de pesticides, dans les bananeraies pour la lutte contre ces maladies foliaires, pose des risques potentiels soutenus par les témoignages de populations riveraines », a indiqué Saint-Pierre Kouassi Kouadio dans sa thèse de doctorat soutenue le 21 février 2025.

Les pesticides ayant la possibilité de se retrouver dans les différents compartiments physiques et biologiques de l'environnement à cause du phénomène de dérive, évaluer le risque devient dès lors indispensable. Saint-Pierre Kouassi Kouadio dans : « Évaluation des risques liés à l'épandage aérien des pesticides dans les bananeraies en Côte d'Ivoire ».

En décembre 2025, la Compagnie fruitière française avait été déjà mise en cause. Transparency International, ActionAid France et Intérêt à agir ont fait une mise en demeure. Ces ONG accusent la Compagnie « d’intoxications aux pesticides, de conflits d’intérêts, impacts graves sur les droits humains, l’environnement et la santé des travailleur·ses et riverain·es ».