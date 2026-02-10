Visas de l’Angleterre à Abidjan, début des e-visas dès le 25 février

Bonne nouvelle en Côte d’Ivoire pour les personnes souhaitant introduire des demandes de Visas de l’Angleterre à Abidjan. Pour les e-visas, plus besoin d’aller au Ghana, car l’ambassade d’Abidjan fera la délivrance dès la fin février.

Visas de l’Angleterre à Abidjan dès le 25 février

Présentement, pour voyager à Londres ou dans toute la Grande-Bretagne, il faut se rendre au Ghana voisin pour l’obtention du visa. Bientôt, les e-visas de l’Angleterre seront délivrés à Abidjan. C’est Son Excellence M. John Marshall en personne, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’Ambassade de Grande-Bretagne en Côte d’Ivoire, qui officialise cette mesure.

« Les nouvelles sont bonnes. Vous avez été nombreux à aimer la vidéo annonçant qu’il est désormais possible de demander le visa pour le Royaume-Uni depuis Abidjan sans aller au Ghana. », Son Excellence rajoute ensuite : « À partir du 25 février (2026, NDLR), tous les visas pour le Royaume-Uni seront des e-visas. »

Cette mesure s’accompagne de dispositions simplifiées, à savoir qu’il n’y a plus qu’un seul passage au centre de demande de visa et plus besoin de laisser son passeport à la représentation anglaise.

Avec cette mesure, « voyager au Royaume-Uni pour les affaires, pour les études ou pour le tourisme n’aura jamais été aussi simple », reconnaît M. John Marshall dans sa vidéo.

Une bonne nouvelle donc pour les ivoiriens qui, auparavant, devaient se rendre au Ghana pour gérer les démarches de visas vers l’Angleterre. Plus de frais de voyage, d’hôtel sur place, ainsi que de longues journées d’attente dans un pays étranger dans le processus d’obtention du précieux sésame.

Cette disposition démontre une amélioration des relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni. C’est également le signe de l’amélioration de l’environnement des affaires dans le pays.