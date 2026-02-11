© Coupure d'eau à Yopougon : les quartiers touchés

En Côte d’Ivoire, une perturbation d’eau plane sur la commune de Yopougon ce mercredi 11 février 2026. La Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (SODECI) a annoncé une coupure d’eau depuis lundi.

Côte d’Ivoire : coupure d’eau à Yopougon, les détails

En Côte d’Ivoire, dans un communiqué officiel rendu public le lundi 9 février sur son compte réseau social X, la SODECI a porté à la connaissance des populations qu’une perturbation d’eau interviendra dans la commune de Yopougon. Cette coupure d’eau intervient ce mercredi 11 février 2026. Elle est occasionnée par des « travaux de maintenance » sur le réseau de distribution d’eau potable.

Les travaux de maintenance annoncés par la SODECI démarrent à partir de 08 heures. Pendant toute la durée de l’intervention, la fourniture d’eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions totales, dans plusieurs zones de la commune. Selon SODECI, il s’agit d’une opération planifiée, inscrite dans le cadre de l’entretien régulier de ses installations.

Cette coupure concerne principalement les quartiers de Cité Saco, Cité Nawa, Arouna Koné, Manutention, Gesco, Ananeraie, Bimbresso, Adiopodoumé et Songon. Ces zones sont densément peuplées. En ces zones, l’eau potable reste essentielle, notamment pour les ménages, les commerces et les petites activités économiques. La société invite donc les habitants à prendre des dispositions utiles avant le début des travaux.

La société appelle les populations concernées à faire preuve de compréhension et de patience. « La SODECI présente ses excuses pour les désagréments causés et remercie ses abonnés pour leur compréhension », lit-on dans le communiqué. Cette communication s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de maintenir un lien de transparence avec les usagers, tout en poursuivant ses efforts pour un service d’eau potable plus fiable et durable à Yopougon.