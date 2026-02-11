© Hawa Gassama a quitté Abidjan

Gracié par Alassane Ouattara et libéré de prison, le député malien Hawa Gassama n’a pas passé plus de 24 heures sur le territoire ivoirien. Il a quitté la capitale ivoirienne ce mercredi 11 février 2026.

Côte d’Ivoire : Hawa Gassama rejoint Bamako après sa libération

Condamné à 3 ans de prison et détenu depuis 7 mois, Hawa Gassama est sorti de prison dans la soirée du mardi. Ce mercredi, il a pris le premier avion pour se rendre à Bamako. Pour ses proches, il n’avait aucune raison de passer du temps à Abidjan après sa libération.

Le député malien Gassama est libéré par grâce présidentielle, mais il reste sous le coup d’une interdiction de séjourner sur le territoire ivoirien. Il a embarqué à bord d’un appareil de la Compagnie Air Côte d’Ivoire a destination de Bamako.

Interpellé et écroué pour offense au président Alassane Ouattara, le député malien s’est confondu en excuses. Il a adressé une lettre d’excuse au Chef de l’État. Hawa Gassama a exprimé ses regrets et demandé la clémence du président ivoirien.

Cette lettre n’a pas empêché sa condamnation, mais elle a aidé à faire le lobbying en coulisses pour l’obtention de la grâce présidentielle. Me Konaté, avocat de Mahamadou Hawa Gassama aurait pesé de tout son pouvoir. Il a entamé des discussions franches auprès des autorités ivoiriennes. Ce qui a finalement abouti à la grâce présidentielle.