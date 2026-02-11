© Côte d'Ivoire : lutte contre la vie chère, les autorités rassurent

En Côte d’Ivoire, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC), Dr Ranie-Didice Bah-Koné, a rassuré ce mardi 10 février 2026 les populations ivoiriennes sur la disponibilité et l’accessibilité des produits de grande consommation. Ceci, à l’approche des périodes de jeûne du Carême pour les chrétiens et du Ramadan pour les musulmans.

Côte d’Ivoire : le CNLVC rassure avant le début du Ramadan

En Côte d’Ivoire, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC), Dr Ranie-Didice Bah-Koné s’exprimait ce mardi à l’occasion de la tribune hebdomadaire « Tout Savoir Sur » (TSS) du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) à Abidjan-Plateau. Elle est placée sous le thème : « L’accessibilité des produits de grande consommation à l’approche du Carême et du Ramadan ».

Selon la secrétaire exécutive du CNLVC, dans le cadre de la surveillance du marché, les services compétents du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat mènent régulièrement des missions de relevés de prix et de stocks des produits de grande consommation en Côte d’Ivoire. « À ce jour, nous pouvons affirmer que l’ensemble des produits de grande consommation demeure suffisamment disponible sur le marché à des prix accessibles », a-t-elle confié.

Elle a également indiqué qu’environ 95 % des prix des produits manufacturés soumis au plafonnement sont effectivement respectés. Pour les produits alimentaires de grande consommation, il s’agit notamment de l’huile de palme raffinée, du riz de grande consommation, du sucre, des pâtes alimentaires, de la tomate concentrée et du lait. En ce qui concene les produits non alimentaires, elle a précisé que le ciment bénéficie toujours de mesures de plafonnement des prix. « Depuis le 26 décembre 2024, le prix du ciment de référence 42.5 N a enregistré une baisse de 7 000 FCFA par tonne, passant de 92 000 FCFA à 85 000 FCFA la tonne livrée à Abidjan », a-t-elle rappelé.

Concernant les produits vivriers, Dr Ranie-Didice Bah-Koné a souligné que les marchés connaissent un approvisionnement régulier, avec une bonne disponibilité des produits de saison à des prix intéressants. « C’est le cas notamment de la banane plantain, de l’aubergine n’drowa, du gombo ou encore de la tomate, du piment, de l’oignon et du manioc », a-t-elle déclaré.

Concluant son discours, Dr Ranie-Didice Bah-Koné a rendu hommage aux actions du ministre Ibrahim Kalil Konaté qui a instruit la mise en œuvre de dispositions visant à garantir la disponibilité et l’accessibilité des produits de grande consommation, particulièrement sollicités durant les périodes du Ramadan et du Carême chrétien.