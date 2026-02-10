Côte d’Ivoire – Mali : l’incroyable geste d’Alassane Ouattara

La nouvelle est tombée ce mardi 10 février 2026. Hawa Gassama, député malien et condamné pour offense au président Alassane Ouattara, est libre de ses mouvements. Il a bénéficié d’une grâce présidentielle prise par le président Alassane Ouattara. Un geste inattendu quand on sait que les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali sont dans une mauvaise phase. Peut-être une main tendue d’Abidjan à Bamako ?

Côte d’Ivoire : le Malien Hawa Gassama gracié par le président Alassane Ouattara

Dans un communiqué publié ce mardi, Me Mamadou Ismaila Konaté annonce la libération de son client. Le communiqué précise les circonstances dans lesquelles cette libération est intervenue alors qu’il devait purger une peine de trois ans. L’avocat explique que la défense était sur le point de faire appel de la décision du tribunal quand il est « intervenu ce jour une mesure de grâce présidentielle, prise par décret du Chef de l’État de Côte d’Ivoire ».

Hawa Gassama avait été condamné à trois (3) années d’emprisonnement, à une interdiction de séjour de même durée, à une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ainsi qu’à la publication de la décision dans un journal d’annonces légales. Il avait été reconnu coupable pour « offense » et « propos outrageants sur Internet » envers le président ivoirien. Son arrestation est intervenue en Côte d’Ivoire au cours d’un déplacement. Elle fait suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle il s’en prenait ouvertement au président Alassane Ouattara. Pendant la procédure judiciaire, il a adressé une lettre d’excuse au Chef de l’Etat. Sa libération par grâce présidentielle intervient après 7 mois de détention.

Me Mamadou Ismaila Konaé salue « une mesure de clémence »

Plusieurs personnes ont salué la décision d’Alassane Ouattara. Des internautes ivoiriens et maliens ont remercié le président de la République pour son humilité. Pour des proches d’Hawa Gassama, le président Alassane Ouattara a fait un « geste d’humanisme ». « En ma qualité d’avocat, mais également en tant que Malien profondément attaché aux valeurs de justice, de liberté et de fraternité entre nos peuples, je me réjouis sincèrement de cette mesure de clémence, qui ouvre pour M. Gassama une nouvelle ère », a écrit Me Mamadou Ismaila Konaté.

Cette affaire rappelle le dossier des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022. Accusés d’être des « mercenaires » venus déstabiliser le régime d’Assimi Goïta, ils ont été inculpés et déposés en prison. En face, les autorités ivoiriennes expliquent que les militaires étaient déployés dans le cadre d’une mission de l’ONU. Selon cette version, les soldats s’étaient rendus au Mali pour apporter un soutien logistique à la Minusma.

Trois d’entre eux seront libérés un mois plus tard. Les 46 soldats restants sont tous condamnés à 20 ans de prison. Le 6 janvier 2023, les 49 soldats sont graciés par un décret pris le président malien, le Colonel Assimi Goita.