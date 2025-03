Le porte-parole du RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani, s’est prononcé sur les dernières déclarations des opposants. Il invite les Ivoiriens à rester sereins et à ne pas céder aux discours alarmistes qui s’intensifient à quelques mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Côte d’Ivoire : Kobenan Kouassi Adjoumani accuse l’opposition de vouloir retarder le processus électoral

Selon le ministre, l’opposition tente de faire croire qu’elle milite pour la clarté du processus électoral, mais il s’agit d’un faux prétexte. « Ce que cherche l’opposition, ce n’est pas la clarté du processus électoral, car des gages de transparence ont été donnés à tous. Et la liste électorale, tant décriée, tant suspectée, est désormais soumise au tribunal populaire, à l’audit populaire à travers le contentieux », a-t-il déclaré.

Selon le porte-parole du RHDP, l’opposition viserait une « impasse » du processus électoral qui lui donnerait la possibilité de réclamer « une transition politique ». « À mesure qu’approche l’échéance du 25 octobre, l’opposition s’abandonne à la surenchère et formule des revendications surprenantes et parfois suspectes, qui trahissent un manque de sérénité », a déclaré Adjoumani.

Le parti au pouvoir exhorte les Ivoiriens, et ses militants en particulier, à ne pas se laisser influencer par les discours alarmistes. Kobenan Kouassi Adjoumani assure que le processus en cours se déroulera avec calme, dans un climat de sécurité et de paix. Concernant les contentieux liés à la liste électorale, le parti appelle ses militants à une mobilisation massive et à une participation active à ce processus.