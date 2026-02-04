© Côte d'Ivoire : Air France AF 702 en panne, les détails du ministère des Transports

En Côte d’Ivoire, le ministère des Transports et des Affaires maritimes a apporté des détails sur l’incident technique impliquant le vol Air France AF 702. L’incident est survenu ce mardi 3 février 2026 à l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Côte d’Ivoire : le gouvernement s’explique sur l’incident de Air France AF 702

Dans un communiqué officiel, le ministère des Transports et des Affaires maritimes a apporté des précisions sur l’incident du vol Air France AF 702 ce mardi à l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Le ministère a assuré par un Airbus A350 immatriculé F-HUVM en provenance de Paris, a atterri normalement sur la piste 03 à 19h27. Mais après l’atterrissage, alors qu’il devait rejoindre le parking civil par la voie de circulation parallèle, l’aéronef s’est engagé par erreur sur une bretelle menant à la base aérienne militaire.

Cette voie est non adaptée aux dimensions de l’appareil. Ce qui a entraîné son immobilisation. L’incident est intervenu après l’atterrissage et n’a pas compromis la sécurité du vol, ont précisé les autorités aéroportuaires. Les 283 passagers ainsi que les 12 membres d’équipage ont été débarqués sans difficulté. Aussi, aucun blessé n’a été signalé. Les services du ministère parlent d’un incident maîtrisé, le « pire ayant été évité de justesse ».

Selon les premières enquêtes, une erreur de navigation du pilote au cours du roulage serait à la base. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident aérien à l’aéroport d’Abidjan.

L’immobilisation de l’Airbus A350 a entraîné l’annulation du vol retour Air France à destination de Paris, prévue dans la nuit du 3 au 4 février 2026. La compagnie Air France a invité les passagers concernés à se rapprocher de ses services pour les modalités de prise en charge et de reprogrammation de leur voyage. Les équipes techniques de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny sont mobilisées pour dégager l’appareil et rétablir rapidement la circulation sur la voie concernée.