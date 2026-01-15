© Côte d'Ivoire : sept officiers généraux admis à la retraite

En Côte d’Ivoire, les Forces armées (FACI) ont rendu ce mercredi 14 janvier 2026, un hommage solennel à sept officiers généraux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ceci, au terme de plusieurs décennies de service au sein de l’institution militaire.

Côte d’Ivoire : sept officiers généraux à la retraite après au moins 40 ans de service

Du côté de la Côte d’Ivoire, la cérémonie d’adieux aux armes s’est tenue sur la place d’armes, Général de Corps d’Armée Ouattara Paul Thomas d’Aquin, à l’État-Major général des armées. Selon la presse locale, cette cérémonie a été présidée par le général d’Armée Lassina Doumbia, chef d’État-Major général des armées, en présence de hauts responsables militaires, de représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que des familles, amis et proches des officiers honorés.

La cérémonie réservée aux officiers généraux arrivés au terme de leur carrière militaire, a permis de saluer des parcours jugés exemplaires. Dans son allocution, le général Lassina Doumbia a exprimé sa fierté d’avoir collaboré avec des chefs militaires « engagés, loyaux et dévoués à la Nation ». Il a aussi mis en exergue leur contribution déterminante au renforcement de l’efficacité opérationnelle des armées ivoiriennes, à la formation des personnels, ainsi qu’à la préservation des valeurs et traditions militaires.

Le chef d’État-Major général des armées a également souligné l’action des officiers sortants dans le développement de la coopération et de la diplomatie militaire, de même que leurs efforts en faveur de l’amélioration de la prise en charge sanitaire du personnel des FACI et de leurs familles. Les officiers concernés sont : le vice-amiral Djakaridja Konaté, ex-inspecteur général des armées ; le général de brigade aérienne Koné Adama, ancien attaché de défense près la République populaire de Chine ; les généraux de brigade Diarrassouba Bakary, Touré Gneckremchin, Kouaho Amichia Édouard et Soro Kodan Pagaforo ; ainsi que le médecin général de brigade Kouamé Messou Bléoué Noël, ancien directeur de la Santé et de l’Action sociale des armées.

Le vice-amiral Djakaridja Konaté, Porte-parole des officiers admis à la retraite, a exprimé au nom de ses pairs, leur satisfaction et leur fierté d’avoir servi la Côte d’Ivoire.