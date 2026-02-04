Côte d’Ivoire : l’ex-DAF de la SNEDAI condamné à 7 ans de prison

En Côte d’Ivoire, la justice a rendu son verdict dans l’affaire de détournement de fonds à la Société nationale d’édition de document administratifs et d’identification (SNEDAI). Le Directeur administratif et financier (DAF), principal mis en cause dans le dossier a écopé d’une peine de prison. Il a été condamné part le Tribunal du pôle économique et financier par contumace.

Côte d’Ivoire – détournement à la SNEDAI : le verdict du tribunal est tombé

En fuite, Kouamé N’da Yves, ancien DAF de SNEDAI a été condamné à sept ans de prison ferme ce mardi 3 février 2026. Il est écope également d’une amende de 5,7 milliards de francs CFA. Le tribunal a émis un mandat d’arrêt. Le prévenu est privé de ses droits civils et politiques pendant 3 ans, interdit d’exercer toute fonction publique et frappé d’une interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de crédit pendant ans.

Le DAF et ses co-accusés sont reconnus coupables et condamnés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque, blanchiment de capitaux et complicité d’abus de biens sociaux. L’affaire a éclaté en septembre 2023 avec des perquisitions effectuées au siège de la SNEDAI, société fondée par le député maire Adama Bictogo. Le montant détourné avait été estimé à 1,679 milliards de FCFA.

Snedai, fondé en 2007 par Adama Bictogo, fabrique à l’origine des documents administratifs. Le groupe s’est ensuite diversifié, notamment dans le BTP avec des filiales comme Omni Travaux et Marylis Btp. Il obtient surtout des marchés publics, souvent en partenariat avec des entreprises étrangères.

Présent dans huit pays africains, Snedai est réellement actif en Côte d’Ivoire, au Togo, au Mali et au Burkina Faso. Il emploie environ 1 000 personnes. Ses contrats peuvent dépasser 2 000 milliards de F CFA (près de 3 milliards d’euros). Le chiffre d’affaires exact n’est pas publié, mais il serait compris entre 200 et 270 milliards de F CFA. Ainsi, la malversation présumée ne devrait pas fragiliser l’entreprise.