© Côte d'Ivoire : deux leaders d'organisations de planteurs de cacao incacérés

En Côte d’Ivoire, deux leaders d’organisations de planteurs de cacao ont été placés sous mandat de dépôt dans la soirée de ce lundi 2 février 2026. C’est suite à une plainte déposée par le directeur général du Conseil du café-cacao pour diffamation et calomnie. Ils sont accusés d’avoir dénoncé des risques de mévente et d’être à l’origine du ralentissement observé de la principale campagne de commercialisation du cacao.

En Côte d’Ivoire, Moussa Koné et Koffi Kanga, deux leaders du Synapci, ont tenu des propos mensongers sur la situation du cacao. Des propos, qui auraient selon Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil du café-cacao, enclenché une baisse de 30 % des cours mondiaux du cacao.

Yves Brahima Koné leur reproche d’avoir alerté sur l’existence de 700 000 tonnes de cacao stockés en brousse. Ce chiffre est selon lui, erroné, tout comme le nombre de camions stationnés près des ports de San Pedro et d’Abidjan. « Il n’y a pas de camions », a assuré le patron du Conseil du café-cacao. Yves Brahima Koné estime donc que ces deux leaders syndicalistes ne travaillent pas pour les intérêts de la filière. « Qui est derrière ces deux syndicalistes ? », s’interroge ce responsable.

Au micro de RFI, l’avocat du Synapci et de l’Anaproci a rejetté ces arguments. Selon Me Hermann Coulibaly, les cours mondiaux ont baissé bien avant les actions de sensibilisation menées par les syndicats agricoles. Cette baisse avait même été annoncée par l’ancien ministre de l’Agriculture, précise cet avocat.

La plainte intervient alors que le gouvernement de la Côte d’Ivoire a annoncé des mesures d’urgence pour racheter les stocks de cacao entassés dans les zones de production. Une opération qui a démarré jeudi dernier et qui devrait concerner près de 100 000 tonnes de cacao.