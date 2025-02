Un drame s’est produit à M’Bahiakro, en Côte d’Ivoire, où le corps sans vie d’une jeune femme a été retrouvé. Cette découverte tragique a plongé la communauté dans le deuil et l’incompréhension.

Les circonstances du drame en Côte d’Ivoire

La victime, une couturière d’une trentaine d’années identifiée sous les initiales D. S. D., était mère de quatre enfants. Deux jours avant la macabre découverte, elle avait quitté son domicile conjugal sans donner d’explication à son entourage.

Avant sa disparition, elle avait adressé un message à sa fille aînée. Ce message demandait à cette dernière de veiller sur ses frères et sœurs.

Inquiets de sa disparition, ses proches avaient immédiatement lancé des recherches avec l’aide des autorités locales. Malheureusement, ces recherches se sont soldées par la découverte de son corps sans vie. La jeune femme a été retrouvée pendue au bord du fleuve N’zi, le dimanche 17 février 2025.

Les circonstances exactes de ce drame demeurent floues à ce jour. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire la lumière sur les raisons qui ont pu conduire la victime à commettre cet acte désespéré.

Après les constatations d’usage effectuées par la brigade de gendarmerie et les services de santé, le corps de la défunte a été pris en charge par les pompes funèbres en vue de son inhumation.

Une communauté en deuil

La ville de M’Bahiakro en Côte d’Ivoire est en état de choc. Famille, proches et habitants sont profondément affectés par cette perte tragique. Tous cherchent à comprendre ce qui a pu pousser cette mère de famille à un tel acte.

Ce drame en Côte d’Ivoire met en lumière, une fois de plus, la question du mal-être et des détresses silencieuses au sein de nos communautés. Il est essentiel de renforcer les dispositifs d’écoute et d’accompagnement pour les personnes en difficulté.

Il est important de se rappeler que chaque vie est précieuse et que personne ne devrait se sentir seul face à la détresse.