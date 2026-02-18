Côte d’Ivoire : La DGI vise 5 988,1 milliards FCFA de recettes en 2026

En Côte d’Ivoire, la Direction générale des Impôts (DGI) était réunie à Yamoussoukro les 16 et 17 février 2026 dans le cadre de son séminaire bilan 2025 et perspectives pour cette nouvelle année. La DGI a affiché des ambitions élevées pour le prochain exercice budgétaire. Elle vise plus de 5.000 milliards de FCFA.

Recettes en 2026 : la DGI fixe l’objectif à 5 988,1 milliards FCFA

D’après le compte rendu face à la presse au terme des travaux de la DGI qui auront duré deux jours, l’administration fiscale en Côte d’Ivoire vise 5 988,1 milliards de FCFA de recettes en 2026. Et ceci, avec un levier stratégique clairement assumé : l’exploitation de la data science et de l’intelligence artificielle.

Placée sous la présidence de Vassogbo Bamba, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, la rencontre s’est concentrée sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de mobilisation des recettes à moyen terme (SRMT). Les travaux ont été structurés en quatre axes majeurs. Il s’agissait de l’intégration de la donnée et de l’IA dans l’analyse fiscale, de la diversification des outils de recouvrement, de la mobilisation des recettes issues de l’économie numérique et de l’optimisation de la gestion prévisionnelle des ressources humaines.

Le document indique que cette rencontre stratégique a servi de cadre pour l’analyse des résultats du 4e trimestre de l’année 2025 mais également présenter les objectifs de recette pour l’année 2025 en Côte d’Ivoire.

Pour 2026, l’objectif des 5 988,1 milliards de FCFA, correspond selon les estimations, à une hausse de 22,3 % par rapport à 2025, et de 26 % hors revenus pétroliers. Selon les estimations des experts, le premier trimestre générera 1 332,6 milliards, soit une augmentation de plus de 20 % en glissement annuel.

Dans le but de soutenir cette trajectoire en Côte d’Ivoire, la DGI prévoit l’application rigoureuse des dispositions de l’annexe fiscale 2026, l’accélération de la facturation électronique normalisée, le renforcement du recouvrement des arrivées et une attention particulière aux régimes forfaitaires.