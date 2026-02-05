Côte d’Ivoire : le RHDP vise au moins 25 ans de pouvoir

Au pouvoir depuis 15 ans, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne veut pas céder la place de sitôt. Le parti d’Alassane Ouattara nourrit l’ambition de régner à la tête du pays pendant le plus longtemps possible. Selon le ministre Mamadou Touré, le parti présidentiel veut fonctionner à l’image du Congrès national africain (ANC) en Afrique du Sud.

RHDP : quinze de pouvoir et des ambitions pour 25 ans encore

C’est un souhait qui fera certainement un tic dans la tête des partis d’opposition dont la vocation est aussi de conquérir et de gérer le pouvoir d’État. Le RHDP ne veut rien lâcher et compte maintenir sa suprématie pendant les 25 années prochaines au moins. Le message est clair à ce sujet : « Le président (Alassane Ouattara) travaille à la mise en place d’un grand parti capable de gouverner la Côte d’Ivoire les vingt-cinq prochaines années, à l’image de l’ANC en Afrique du Sud, qui est au pouvoir depuis plus de trente ans », a confié Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP dans un entretien avec JA.

Aux dernières échéances électorales, le RHDP a consolidé et confirmé son statut de plus grand parti politique sur tous les plans. Il a remporté dès le premier tour l’élection présidentielle avec près de 90 % des suffrages exprimés ; une victoire qui a consacré le quatrième mandat d’Alassane Ouattara. Cette victoire est qualifiée de trop « facile », car des opposants, « adversaires sérieux », n’ont pas été admis à participer à la compétition électorale. Tidjane Thiam du PDCI, Laurent Gbagbo du PPA-CI, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ont tous été exclus.

Bis repetita pour les élections législatives, le parti présidentiel a remporté 197 sur les 255 sièges. Une large majorité marquée par un accroissement visible du nombre de sièges engrangés comparativement à la dernière législature. À l’opposé, le PDCI est en perte de vitesse. Le parti d’opposition qui s’est désolidarisé de son allié PPA-CI pour participer aux législatives n’a récolté que 32 sièges.

RHDP : le départ d’Alassane Ouattara n’est pas à l’ordre du jour

Le président Alassane Ouattara ne cesse d’exprimer sa volonté de céder le pouvoir et la gestion de la chose publique à la jeune génération. Mais pour le moment, il est encore là. Selon Mamadou Touré, le travail de la passation de main à la jeune génération se fait progressivement.

Pour la gestion du parti RHDP, Alassane Ouattara va garder la main pendant les 5 prochaines années. Il a été élu à l’unanimité lors du dernier congrès. « Plusieurs textes ont été modifiés dans un souci de modernisation du parti et de renforcement de ses structures. La question de l’après-Alassane Ouattara n’est pas du tout à l’ordre du jour au sein du parti. », a indiqué le porte-parole adjoint.