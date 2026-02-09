Affaire Jeffrey Epstein : Un ex-ami de Laurent Gbagbo dans la tourmente

L’affaire Jeffrey Epstein, le milliardaire pédocriminel américain mis à nu par DropSiteNews, éclabousse M. Jack Lang, un ancien grand ami du Président Laurent Gbagbo.

Affaire Jeffrey Epstein : Jack Lang, le judas de Gbagbo en difficulté

En Côte d’Ivoire, lorsqu’on entend le nom « Jack Lang », on se souvient de la parade nocturne du Président Laurent Gbagbo dans un maquis à Yopougon. L’ancien chef d’État ivoirien, accompagné par celui qu’il croyait son grand ami, esquissait des pas de danse dans une boîte de nuit de Yopougon. L’image confirmait le caractère d’un Laurent Gbagbo proche de son peuple.

Sauf qu’au plus fort de la crise post-électorale qui a suivi, le même Jack Lang, qui avait demandé à Laurent Gbagbo de faire cette déviance à l’ex-rue Princesse, n’avait pas hésité à le lâcher.

À la surprise générale, Jack Lang, sur une chaîne de télévision française, a affirmé que le Président Laurent Gbagbo a bien « perdu l’élection présidentielle », dont il revendiquait la victoire. Son acte de trahison a été un véritable coup de grâce, car la déclaration a coupé Gbagbo de son soutien international dans ce moment hautement décisif.

Depuis, Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, a été enfermé dans une prison au nord du pays avant de se faire extrader à La Haye. Aucune trace de Jack Lang n’est plus jamais apparue dans la vie de l’ancien président.

D’œil d’ivoirien, lorsque le sulfureux Jack Lang apparaît dans le vaste scandale pédocriminel et politico-financier Jeffrey Epstein, difficile d’oublier la séquence de son passage remarqué dans la crise ivoirienne.

Chose assez curieuse, Jack Lang partageait une grande proximité avec Jeffrey Epstein. Le problème de son amitié avec l’ex-milliardaire américain, c’est qu’il était aussi très proche du camp du Président Alassane Ouattara à travers sa nièce Nina Keita et feu Hamed Bakayoko.

Bien que décédé en 2019, le criminel sexuel hante l’esprit de nombreux dirigeants à travers le monde. C’est Jeffrey Epstein, selon les publications du site DropSiteNews, qui aurait aidé le régime d’Alassane Ouattara à acquérir le performant système de surveillance israélien d’écoute et d’analyse d’appels et de SMS.

Cette acquisition se serait faite via des contacts étroits de l’homme avec Mme Nina Keita, la nièce du Président Alassane Ouattara, l’ex-Premier ministre Hamed Bakayoko et plusieurs hauts collaborateurs du chef de l’État.

Nina Keita pourrait être l’entremetteuse entre Epstein et les autorités ivoiriennes. Elle l’aurait rencontré dans son jeune âge, lorsqu’elle cherchait à se frayer une carrière de mannequin.

Nina Keita est la fille de Sita Ouattara, sœur cadette du Président Alassane Ouattara. Elle aurait déjà voyagé dans le jet privé de Jeffrey Epstein, avec qui elle a fait plusieurs rencontres, selon les documents américains concernant l’ex-milliardaire. Celui qui était aussi l’ami personnel du Président Donald Trump aurait reçu, selon Chambre des représentants américains, David Dramane Ouattara à New York le 18 juin 2012.

Pour en revenir à Jack Lang, son nom a déjà circulé dans des affaires de pédophilie. Luc Ferry, professeur de philosophie et ancien ministre de l’Éducation nationale de France, dans une interview sur Canal+, avait déclaré qu’un ancien ministre français s’était « fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons ».

Selon toute vraisemblance, cet ancien ministre français n’était autre que Jack Lang, dont des correspondances avec Jeffrey Epstein confirment ce type de pratiques. Dans un courrier adressé par le milliardaire américain à l’ex-ministre français, publié par DropSiteNews, Jeffrey Epstein lui demande : « L’enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, être testé, à quelle fréquence ? Tests standardisés, exemple de projets… »

Comme toujours, l’ex-ami du Président Laurent Gbagbo répond à Marc-Olivier Fogiel sur RTL : « Je ne sais pas de quoi il s’agit, je ne sais pas. Je ne sais même pas de ce mail dont vous parlez. »

Autre intrigue, la fille de Jack Lang a hérité de 5 millions de dollars de l’ex-milliardaire américain. Aussi bien elle que son père disent n’avoir jamais perçu un centime de la part de Jeffrey Epstein. Comme si quelqu’un qui ne vous a jamais donné 5 000 FCFA gratuitement pouvait raisonnablement vous offrir 5 millions de FCFA sans contrepartie.

L’affaire Jeffrey Epstein n’a pas fini de faire parler.