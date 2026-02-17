© Affaire Epstein : un faux communiqué attribué au procureur d'Abidjan

Ce mardi 17 février 2026, un communiqué attribué au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan a fait le tour des réseaux sociaux. Le communiqué évoque une prétendue interdiction de tout débat sur l’affaire Epstein sur le territoire ivoirien. Plusieurs comptes et pages ont relayé ledit communiqué, suscitant réactions et commentaires. Après vérifications et la réaction des autorités, on retient qu’il s’agit d’un faux communiqué.

Le communiqué diffusé (ici) en texte est publié sur le compte dénommé Nabisco Senou. Une page Facebook suivie par 24 000 followers. « Le Procureur de la République de Côte d’Ivoire porte à la connaissance de l’opinion publique que l’Affaire Epstein est une affaire judiciaire complexe qui relève de la compétence des autorités judiciaires internationales. Aucun débat ou commentaire ne sera toléré sur cette affaire sur le territoire ivoirien, notamment sur les réseaux sociaux, les médias ou tout autre support de communication », peut-on lire dans le communiqué.

Dans la suite du texte, il est indiqué que : « Toute personne qui se rendra coupable de commentaires, de publications ou de diffusion d’informations relatives à cette affaire sera passible de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire ». En 11 heures, la publication de Nabisco Senou a suscité 616 mentions « J’aime », 781 commentaires et 82 partages.

Illustrée par les photos du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, Koné Braman, et Nina Keita, nièce du président d’Alassane Ouattara, la publication se retrouve sur plusieurs autres profils (1,2,3). Elle a été postée dans le groupe Observatoire Populaire en Côte d’Ivoire par le profil Moussa Sanou.

Contexte…

Ce communiqué intervient dans un contexte où plusieurs personnalités dans le monde sont éclaboussées par l’affaire Jeffrey Epstein. En Côte d’Ivoire, Nina Keita est citée en rapport avec des correspondances qu’elle aurait échangées avec Jeffrey Epstein, condamné pour des faits graves. Au sein de l’opinion, certains demandent à la justice ivoirienne de s’intéresser au dossier afin de vérifier l’implication présumée des personnes citées.

Le ministre de la Justice dénonce une fake news

En dehors de ce texte qui a circulé, aucun document physique portant des signes officiels ne soutient les publications. Le communiqué est absent sur la page officielle du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, habituée à publier les communiqués des parquets.

Dans une note d’information publiée quelques heures après, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a indiqué qu’il s’agit d’une fake news. Le Ministère a ajouté que « les communiqués émanant des différents Parquets près les Tribunaux de Première Instance et les Cours d’Appel sont exclusivement publiés sur ses pages officielles. « En conséquence, tout communiqué publié sur les réseaux sociaux et n’ayant pas pour source les pages officielles du Ministère doit être considéré comme faux ».

Il ressort de ces différents éléments que le communiqué est faux. Le procureur n'a pas fait un tel communiqué à la date du 17 février 2026.