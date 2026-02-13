Côte d’Ivoire : Maa Bio déférée au parquet

En Côte d’Ivoire, l’influenceuse Maa Bio, à l’état civil Yeelen Virginie Kouamé, fait face à la justice pour défaut de permis de conduire. Elle a été d’abord convoquée par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (DGTTC) après avoir été vue au volant, téléphone en main. Depuis son audition dans les locaux de la DGTTC, l’affaire a pris une autre tournure. Elle est désormais épinglée pour conduite sans permis.

Côte d’Ivoire : Maa Bio devant le parquet pour conduite sans permis

Comme annoncé par la DGTTC, le dossier de Maa Bio a été transféré à la Préfecture de police d’Abidjan. « Au regard de ces constats (conduite sans permis) et de la nature délictuelle des faits, il a été décidé du transfert immédiat du dossier à la Préfecture de Police d’Abidjan où l’influenceuse sera entendue le jeudi 12 février à 11 heures ». Après avoir écouté la mise en cause, la Préfecture de police a décidé à son tour de procéder à un déferrement. Ce vendredi 13 février 2026, l’influenceuse est déférée au parquet où elle sera écoutée par le Procureur de la République.

Dans ce dossier Maa Bio risque jusqu’à un an d’emprisonnement. La conduite sans permis est une infraction prévue et punie par la Loi N° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur. Toute personne reconnue coupable « est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis ou sans avoir satisfait aux conditions d’accès aux emplois liés à la conduite des véhicules de transport public et de transport pour compte propre ».

L’affaire intervient à un moment où le Gouvernement a décidé de prendre des « mesures d’envergure » pour réduire de façon drastique le nombre d’accidents dans le pays. Le Conseil national de sécurité trouve préoccupant le nombre d’accidents de la circulation enregistrés sur la période 2012-2025.