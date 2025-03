Le gouvernement en Côte d’Ivoire intensifie ses efforts pour lutter contre la vie chère en développant un réseau de marchés de proximité. Cette initiative vise à améliorer l’approvisionnement des marchés de gros et à renforcer l’économie locale. Le 28 février 2025, le Premier Ministre Robert Beugré Mambé a inauguré un nouveau marché à Daboré, dans la région du Lôh-Djiboua, marquant une étape importante dans ce projet national.

Rapprocher les producteurs ivoiriens des consommateurs

L’objectif principal de ces marchés est de faciliter l’accès des consommateurs aux produits frais locaux, directement des producteurs ivoiriens. « Permettre à ce que les productions ne dorment plus dans les champs, mais atteignent les assiettes », a souligné le Premier Ministre. La Côte d’Ivoire, avec sa production vivrière en croissance, cherche à optimiser sa chaîne de distribution.

Le marché de Daboré fait partie d’un projet pilote lancé en 2022, prévoyant la construction de 40 marchés, sur un total de 155 à travers le pays. Plus d’une quinzaine de ces marchés sont déjà opérationnels, répartis dans 16 régions clés. Le marché de Daboré est équipé d’un hangar, de bureaux et d’un espace de stockage, avec des camions et tricycles pour le transport. Le coût de cette première phase est de 6,2 milliards de FCFA, sur un total de 20 milliards pour l’ensemble du projet.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : un individu arrêté en plein vol de disjoncteur CIE



Impact économique et social en Côte d’Ivoire

À Karakoro, près de Korhogo, les producteurs de légumes et de céréales voient l’ouverture du nouveau marché comme une opportunité. Fanta Tiawa Yéo, présidente du marché, déclare : « Ce marché est une garantie pour nous, producteurs et responsables de coopératives. Les prix de nos produits seront fixés de façon concertée et harmonisée 1 ». Bernard Adou Gnenye, directeur général de l’OCPV, souligne l’impact positif de ces marchés sur les revenus des producteurs et la création d’emplois locaux.

Le projet s’inscrit dans le cadre du deuxième Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2), visant à améliorer les conditions de vie des ménages ivoiriens. L’équipe de coordination générale supervise les chantiers, et chaque marché sera équipé pour optimiser la chaîne d’approvisionnement. La gestion sera assurée par un Comité inter-villageois de commercialisation de vivriers (CICV), impliquant l’OCPV et les acteurs locaux.