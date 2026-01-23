Côte d’Ivoire : voici la liste du nouveau Gouvernement

En Côte d’Ivoire, les membres du nouveau gouvernement d’Alassane Ouattara sont enfin connus. Deux jours après la nomination de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la liste de la nouvelle équipe a été rendue publique. A travers un décret en date du vendredi 23 janvier 2026, le président de la République, sur proposition du Premier ministre, a acté la mise en fonction de sa toute première équipe pour le compte du quatrième mandat.

Côte d’Ivoire : la présidence publie la liste du nouveau Gouvernement

Comme Afrique Sur 7 l’a indiqué dans ces publications précédente, plusieurs anciens ministres sont revenus. On constate peu de nouvelles entrées. Téné Biharima Ouattara, Mamadou Touré, Anne Désirée Ouloto, Amadou Coulibaly sont tous rappelés au front. Amadou Coulibaly reprend son portefeuille de la Communication, Le nouveau Gouvernement va tenir son premier Conseil des ministres ce samedi 24 janvier 2026.