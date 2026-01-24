Côte d’Ivoire : la surprise d’Alassane Ouattara pour les ministres sortis

Pour la formation de son deuxième gouvernement, le Premier ministre Robert Beugré Mambé n’a pas rappelé tous ses lieutenant de la précédente équipe. Trois ministre dont le tonitruant Kobenan Kouassi Adjoumani ont été laissés sur le carreau. Aux dernières nouvelles, ils ne seront pas totalement écarté du cercle gouvernemental. Ils sont appelés à d’autres tâches républicaines dont les détails ne sont pas encore connus.

Côte d’Ivoire : Adjoumani, Tchagba et Fofana bientôt recasés

Ejectés du gouvernement, les anciens ministres Kobenan Kouassi Adjoumani, Laurent TCHAGBA et Bouaké Fofana seront rappelés auprès du président Alassane Ouattara. A l’ouverture du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, le Chef de l’Etat a exprimé sa gratitude aux ministres sortis. « J’ai bien évidemment une pensée pour ceux qui ne font plus partie de ce nouveau gouvernement et je vais réitérer mes remerciements ce matin pour leur importante contribution à la construction de notre pays », a-t-il déclaré.

Par la même occasion, il a annoncé que ces trois anciens ministres vont être affectés à d’autres tâches. « Ils sont appelés à d’autres fonctions que nous préciserons dès le lundi matin », a-t-il indiqué. Aucun indice n’a fuité sur les nouvelles fonctions qui seront confiées au trio Kobenan Kouassi Adjoumani, Laurent TCHAGBA et Bouaké Fofana. Mais toute analyse faite, ils seront probablement rappelés en tant que Ministres conseillers, gouverneurs ou encore vice-gouverneurs de district.

Dans l’ancien gouvernement, les trois hommes occupaient respectivement les postes de : Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural ; Ministre des Eaux et Forêt et Ministre de l’Hydraulique. Ils ont été remplacés par Bruno Nabagné Koné (Agriculture) ; Jacques Assahoré Konan (Eaux et Forêt) et Amédé Koffi Kouakou (Hydraulique).