La Côte d’Ivoire a effectué un bilan des activités réalisées au cours de l’année 2024 dans le domaine des marchés publics. Ainsi, ce bilan, présenté lors du Conseil des ministres du mercredi 9 avril 2025, révèle une progression significative de 4,2 %, pour un montant de 1 403 milliards FCFA.

Côte d’Ivoire : une progression de l’économie nationale grâce aux marchés publics

En Côte d’Ivoire, les investissements réalisés dans les marchés publics ont donné des résultats encourageants, contribuant à une forte croissance de l’économie nationale. En effet, d’après le bilan présenté au Conseil des ministres le mercredi 9 avril, le pays a validé au total 5 510 marchés publics en 2024, contre 5 288 en 2023. Par rapport à l’année 2023, l’exercice 2024 des marchés publics affiche une hausse de 4,2 %.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : un cadre économique redynamisé

De même, le montant alloué à l’approbation de ces marchés a connu une progression. En 2024, ce montant s’est établi à 1 403 milliards FCFA, en hausse par rapport à l’année 2023 où il s’élevait à 1 102 milliards FCFA, soit un taux de progression de 27,3 %. Ces hausses témoignent de la dynamique du pays en faveur d’un développement durable.

Détails des appels d’offres

Parallèlement, les procédures concurrentielles liées aux appels d’offres ont représenté 66,2 % des montants des marchés publics accordés en 2024, contre 61,4 % en 2023, soit une hausse de 4,8 %. En revanche, les procédures non concurrentielles ont connu une légère baisse. Ainsi, dans cette catégorie, l’exercice 2024 a enregistré un taux de 31,2 % contre 36,3 % en 2023, soit une diminution de 4,8%.

Cette baisse a également touché les marchés de gré à gré. En 2024, ces derniers ont représenté 12,7 % des montants, contre 14,8 % en 2023, soit une baisse de 2,1 %. La diminution des procédures non concurrentielles et celle des marchés de gré à gré souligne la volonté du gouvernement de promouvoir la transparence et la compétitivité dans la gestion des finances publiques.