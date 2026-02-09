Côte d’Ivoire : Maa Bio convoquée pour conduite imprudente

Maa Bio, de son vrai nom Yeelen Virginie Kouamé, est dans le collimateur de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (DGTTC). Elle est convoquée à se présenter dans les bureaux de la DGTTC suite à une vidéo devenue virale et la montrant dans une « situation de conduite imprudente ».

Côte d’Ivoire : Maa Bio convoquée par la DGTTC

La Tiktokeuse Maa Bio est sommée de se présenter à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation le mercredi 11 février 2026. Accusée de conduite imprudente, elle risque des sanctions lourdes. « Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l’influenceuse Yeelen Virginie Kouamé « Maabio », dans une situation de conduite imprudente », a indiqué la DGTTC dans un communiqué.

Dans la vidéo, on voit Yeelen Virginie Kouamé en train d’utiliser son téléphone portable au volant de son véhicule. Ces faits violent le Décret N°2013-711 du 18 octobre 2013 portant interdiction de l’usage du téléphone portable de tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile. « Un tel comportement, susceptible d’influencer ses nombreux admirateurs et abonnés, soulève des interrogations ». Elle sera entendue par le Secrétariat de la Commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire.

Ce n’est pas une première. En septembre 2025, l’artiste Black M a été convoqué par la même structure pour des faits similaires. Il avait été vu dans une vidéo au volant de son véhicule, téléphone à la main. A l’issue de sa convocation, son permis de conduire a été suspendu pour trois mois. L’artiste a été également contraint de participer à une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.