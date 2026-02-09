Côte d’Ivoire : l’hôtel de ville de Daloa inauguré

En Côte d’Ivoire, la ville de Daloa a franchi une étape importante dans son développement administratif et institutionnel le samedi 7 février 2026. C’est notamment avec l’inauguration officielle de son nouvel hôtel de ville. La cérémonie solennelle, qui marque un tournant majeur dans la modernisation des infrastructures communales, s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Côte d’Ivoire : la ville Daloa tient son nouvel hôtel de ville

L’inauguration officielle du nouvel hôtel de ville de Daloa a enregistré la participation de nombreuses personnalités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des cadres du département du Haut-Sassandra. Selon la presse locale, plus d’une vingtaine de maires venus de différentes communes du pays ont effectué le déplacement pour témoigner de l’importance accordée à cette infrastructure, symbole du renforcement de la gouvernance locale et de la décentralisation.

Dans son discours, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a souligné que la réalisation et l’inauguration d’infrastructures publiques ne relèvent jamais du hasard. Elle traduit selon lui, une volonté politique clairement affirmée et une vision stratégique de développement. « L’inauguration des infrastructures publiques ne relève jamais du hasard ni d’une simple convenance institutionnelle. Elle procède d’une conviction profonde et constante », a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué que l’inauguration de l’hôtel de ville de Daloa constitue bien plus qu’une simple cérémonie administrative : « Inaugurer aujourd’hui l’hôtel de ville de Daloa, c’est prolonger un geste politique majeur. C’est transformer la vision politique en action publique visible, utile et durable ».

Avec l’inauguration de ce nouvel hôtel de ville, Daloa confirme son ambition de renforcer ses infrastructures administratives et de consolider son statut de pôle majeur de développement dans la région du Haut-Sassandra en Côte d’Ivoire. Cette réalisation s’inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des collectivités territoriales et témoigne de la volonté des autorités de rapprocher davantage l’administration des citoyens, tout en améliorant l’efficacité de l’action publique locale.