Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA endeuillé

Léopoldine Tiezan Coffie
© Léopoldine Tiezan Coffie

Le PDCI-RDA a perdu une membre influente. Léopoldine Tiezan Coffie, épouse Yao, Vice-présidente, est passée de vie à trépas. Elle est décédée dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février 2026. Une disparition brusque et inattendue. Des sources proches de la famille indiquent que le décès serait survenu suite à une crise cardiaque.

Côte d’Ivoire – PDCI-RDA : décès de Léopoldine Tiezan Coffie

C’est une voix bien connue au PDCI-RDA. Membre et militante engagée, elle a fait montre d’un militantisme exemplaire. Candidate aux élections législatives de 2021 dans la circonscription n° 099 (Bédiala, Gadouan et Gonaté), Léopoldine Tiezan Coffie a conquis l’opinion avec une présentation séduisante devant le juge constitutionnel.

La défunte était membre du Bureau politique, déléguée départementale du Haut-Sassandra (centre-ouest). Elle a été également Présidente de l’Union des femmes du PDCI (Ufpdci) dans les années 1990. Engagée pour l’émancipation des femmes, elle a dirigé le Réseau international des femmes pour des actions affirmatives (Rifaa).

Sa dernière action publique au nom du PDCI-RDA date seulement du 29 janvier 2025. Elle s’est rendue au Palais de la Présidence en tant que membre de la délégation du PDCI-RDA lors de la présentation des vœux de nouvel an au président de la République. de la République.

