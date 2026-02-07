© Côte d'Ivoire : le PDCI confronté à la fronde de trois députés

Au PDCI, la fronde interne s’intensifie. Elle est menée par trois députés influents. Jacques Ehouo, Sylvestre Emmou et Jean-Marc Yacé sont à la manœuvre. Après avoir exprimé leur mécontentement quant à la méthode de désignation du président du groupe parlementaire PDCI-RDA, les trois députés refusent d’intégrer le groupe de leur parti au Parlement.

Côte d’Ivoire : Jacques Ehouo, Sylvestre Emmou et Jean-Marc Yacé refusent de s’inscrire au groupe parlement PDCI-RDA

Ils ont tous respecté les consignes de vote en s’alignant sur la désignation de Lazare Yao Yao comme candidat du PDCI à la présidence de l’Assemblée nationale et Blessy Jean-Chrysostome au poste de président du groupe parlementaire. Mais au moment d’installer le groupe parlementaire, les trois députés refusent de siéger en tant que membres. Cette décision n’est pas surprenante au vu des derniers développements survenus au sein du parti.

Les trois députés n’ont pas caché leurs opinions quant à la méthode de gestion du président Tidjane Thiam, qui dirige le parti depuis son lieu d’exil. La désignation du candidat du parti et du président du groupe parlementaire étant une décision majeure, les frondeurs auraient souhaité une large consultation. Selon leurs dires, tout a été fait comme si leurs avis ne comptaient pas. Pire, ils notent que les choix opérés par Tidjane Thiam ne tiennent pas compte du principe d’équilibre régional cher au parti.

Pris pour cible dans une campagne médiatique alors qu’ils avaient exprimé leur mécontentement dans un cercle restreint, les trois députés optent pour l’isolement. En refusant de s’inscrire dans le groupe parlementaire PDCI-RDA, ils sont considérés comme des parlementaires indépendants. Il faut souligner que depuis que la crise a commencé, le président Tidjane Thiam ne s’est pas officiellement prononcé.

Il faut rappeler que le parti, à travers un communiqué de son président, a annoncé une vaste campagne de réformes. Tous les militants et sympathisants ont été appelés à soumettre des propositions pour remettre le parti sur de nouvelles bases.