© Côte d'Ivoire : le Zion Kingdom Festival fait rimer reggae et écologie

En Côte d’Ivoire, à Abidjan, le Zion Kingdom Festival a fait rimer reggae et écologie ce samedi 7 février 2026. Lors de sa quatrième édition qui se tient ce week-end, l’événement met l’accent sur la protection de l’environnement à travers l’initiative « Stop Plastique ».

Côte d’Ivoire : le Zion Kingdom Festival promeut l’initiative « Stop Plastique »

Comme l’a pu observer RFI, en Côte d’Ivoire, des bénévoles sont descendus sur les berges pour une vaste opération de nettoyage. Ils étaient munis de gants, de râteaux, de pelles et de sacs-poubelle. Ils débarrassent les abords de la lagune des déchets accumulés au fil du temps, principalement des plastiques qui asphyxient l’environnement.

La portion de la lagune longeant la paroisse du quartier Blockhaus n’a pas été épargnée par la pollution. Une fois collectés, les déchets sont triés en vue d’un éventuel recyclage. À travers l’initiative « Stop Plastique », les organisateurs veulent interpeller toute la Côte d’Ivoire sur la nécessité de préserver la lagune Ébrié qui s’étend sur plus de 560 kilomètres carrés.

« Commençons ! C’est le message fort et puis, montrons que nous sommes capables de ramasser les déchets, de prendre soin de cette lagune, d’en profiter après, une fois qu’elle est propre, et de véhiculer ce message : qu’on arrête de prendre cette lagune pour une poubelle », a déclaré Johanna Okon, initiatrice du festival Abidjan Zion Kingdom.



Ces déchets qui s’accumulent le long des berges représentent de sérieux risques sanitaires pour les populations riveraines a même alerté l’environnementaliste Adama Tuo. L’opération de nettoyage s’est poursuivie sur la lagune à travers une course de pirogues, remportée par l’équipe ayant collecté le plus de déchets.