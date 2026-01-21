Côte d’Ivoire : Robert Beugré Mambé reconduit Premier ministre

Pour la formation de sa nouvelle équipe gouvernementale, Alassane Ouattara a rappelé Robert Mambré Beugré. Premier ministre sortant, il reprend la commande de la Primature pour le premier gouvernement du quatrième mandat. Cette nomination met fin aux spéculations qui annonçaient plusieurs autres profils à ce poste.

Alassane Ouattara reconduit Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre

Après la dissolution de son gouvernement par décret en date du 7 janvier, le président Alassane Ouattara vient de poser un premier pas pour la formation du nouveau gouvernement. Ce mercredi 21 janvier 2026, il a nommé Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre. Il s’agit en réalité d’une reconduction pour le remplaçant de Patrick Achi, nommé le 16 octobre 2023. Connu pour sa discrétion et sa rigueur, Robert Beugré Mambé bénéficie à nouveau de la confiance du Chef de l’État.

À présent, il a la charge de mettre en place le nouveau gouvernement. Cette étape ne sera pas franchie sans l’implication du président Alassane Ouattara. Il doit regarder de près les différents choix de son Premier ministre. Selon plusieurs sources, le président Alassane Ouattara aurait renoncé à son idée de départ de procéder à un vaste remaniement. Certains ministres indéboulonnables pourraient donc être reconduits.

Robert Beugré Mambé, âgé de 74 ans, a été gouverneur du District autonome d’Abidjan. Il a exercé pendant de longues années comme directeur de cabinets ministériels et a souvent été sollicité par la Banque mondiale sur des projets communautaires. Avant sa nomination comme gouverneur, il a été président de la Commission électorale indépendante (CEI) de la République de Côte d’Ivoire. A cette époque il a mené une farouche bataille contre le camp de Laurent Gbagbo dans le cadre de la composition des listes électorales et les conditions d’organisation de l’élection. Dissident du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI), l’ancien gouverneur du District autonome d’Abidjan a construit de solides liens avec Alassane Ouattara.

Chevalier de l’Ordre du Mérite de Côte d’Ivoire en 1988 et officier de l’Ordre du Bélier en 2004, Robert Beugré Mambé a occupé plusieurs fonctions internationales. Il a été vice-président de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), vice-président Afrique de Métropolis, vice-président de l’Association internationale des villes messagères de la paix (AIVMP) et vice-président de l’Association internationale des régions francophones (AIRF).