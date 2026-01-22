Côte d’Ivoire : déjà deux semaines sans gouvernement

En Côte d’Ivoire, la liste du nouveau gouvernement est toujours attendue. Apres la dissolution intervenue le 8 janvier dernier, ce n’est que le mercredi 21 janvier 2026 qu’Alassane Ouattara a reconduit Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre.

Côte d’Ivoire : à quand la formation du nouveau gouvernement ?

Depuis le 8 janvier 2026, la Côte d’Ivoire est sans gouvernement. Après la démission du Premier ministre suivi de la dissolution du gouvernement, les départements ministériels fonctionnent sans chefs de file.

Après la reconduction de Robert Beugré Mambé, on s’attendait à la publication de la liste du nouveau gouvernement. Sauf que l’agenda du président Alassane Ouattara est bien différent de celui qui conditionne l’attente des populations. Selon nos informations, c’est finalement le lundi 2026 que le nouveau gouvernement sera connu.

Le président Alassane Ouattara a-t-il des difficultés pour la formation de sa nouvelle équipe ? C’est pourtant une tâche habituelle pour lui après 15 ans de pouvoir. Les choses devraient aller un peu plus vite surtout que deux équations ont été déjà résolue : le choix du président de l’Assemblée nationale et la nomination d’un Premier ministre. Mieux, selon certaines sources, Alassane Ouattara ne compte pas faire de profonds changements.

Il faut signaler que l’absence d’un gouvernement ne bloque pas le fonctionnement de l’administration. Les cabinets techniques sont encore en place et prennent le lead sur les sujets urgents en attendant la nomination d’un nouveau gouvernement.