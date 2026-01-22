Côte d’Ivoire – Défense : la carte Téné Birahima Ouattara

Téné Birahima Ouattara va-t-il reprendre le ministère de la Défense ? C’est l’un des postes les plus stratégique et sensible au sein de l’exécutif. Alors qu’il avait été annoncé à la tête de l’Assemblée nationale ou encore à la Primature, le frère du président Alassane Ouattara pourrait être rappelé à son précédent poste. Son bilan milite en sa faveur et sa proximité avec le Chef de l’Etat est un critère favorable pour gérer l’armée.

Côte d’Ivoire – Défense : pourquoi Téné Birahima Ouattara reste un pilier du pouvoir

Fidèle des fidèles, Téné Biharima Ouattara est l’un des collaborateurs VIP autour d’Alassane Ouattara. Les postes qu’il a occupé jusque-là en disent long. Surnommé « Photocopie », il fait parmi des proches collaborateurs avec des records de longévités en poste dans le cercle restreint du président de la République. Pour la formation du prochain gouvernement, Téné Biharima Ouattara est pressenti pour reprendre le commandement au ministère de la Défense qu’il gère depuis 2021.

Ce qui milite en sa faveur, ce n’est pas seulement ses liens familiaux avec le chef suprême des armées. De 2021 à janvier 2026, il a consolidé les résultats engrangés par l’armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Même si les conflits frontaliers se sont multipliés avec des agents burkinabè, il a géré avec stratégie en liaison avec le hautement militaire qui lui est resté à sa disposition. La gestion de l’aspect sécuritaire lors des dernières élections est aussi un point positif à mettre à l’actif de Téné BIharima Ouattara.

Dans un contexte sous-région marqué par une guerre géopolitique et l’ampleur persistante du terrorisme, il faut de la compétence et de l’expérience pour gérer le département de la Défense. Pour entamer son quatrième mandat à polémique, Alassane Ouattara ne prendrait certainement pas le risque de se séparer de son frère.

De trésorier à ministre…

Au début de son aventure avec Alassane Ouattara, Téné Biharima Ouattara a été un argentier dans l’ombre de la gestion financière Rassemblement des républicains (RDR). Il fait sa première expérience au sein de l’exécutif en 2012 où il a été nommé ministre des Affaires présidentielles. Il était chargé de la trésorerie de la présidence de la république, des services de renseignements et des affaires sécuritaires.

En 2021, alors que le très célèbre Hamed Bakayoko était atteint d’un cancer, Téné Biharima est nommé ministre de la Défende par intérim cumulativement avec ses fonctions de ministre des affaires présidentielles. Quelques semaines après, il est confirmé au poste de ministre de la Défense.

Politiquement, le frère cadet d’Alassane Ouattara a des arguments à faire valoir. A plusieurs reprises, il a montré qu’il pouvait se faire élire député, maire et président de conseil régional. Avant de faire son entrée en politique, il a fait travaillé en entreprise dans le secteur privé. Diplômé d’une maitrise en économie privée, Téné Biharima Ouattara a travaillé dans deux grandes banques de la place.