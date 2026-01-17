Côte d’Ivoire : Patrick Achi signe son come-back

Débarqué de la Primature en octobre 2023, Patrick Achi signe son retour dans l’arène politique. Rappelé en 2025 au poste de ministre d’État, conseiller spécial à la présidence, il vient d’être élu président de l’Assemblée nationale avec l’onction du président Alassane Ouattara. Il prend les rênes de la chambre basse en succédant à Adama Bictogo. À l’issue du vote tenu à l’Assemblée nationale ce samedi 17 janvier 2026, Patrick Achi a remporté l’élection avec 215 voix, soit 84,98 % des suffrages exprimés. Yao Yao Lazard du PDCI-RDA n’a obtenu que 36 voix, soit 14,23 %.

Côte d’Ivoire : Patrick Achi élu président de l’Assemblée nationale

À 71 ans, Patrick Achi prend la présidence de l’Assemblée nationale. Dissident du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), il a adhéré au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) lorsque Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont mis fin à leur accord. Très vite, il est devenu l’un des fidèles et très proches d’Alassane Ouattara.

En 2017, il est nommé à la tête du secrétariat général de la Présidence. En 2020, alors que Hamed Bakayoko venait d’être nommé Premier ministre, Patrick Achi a été appelé pour faire partie de l’équipe restreinte chargée de l’élaboration de la stratégie de développement à l’horizon 2030. Avant tout ceci, c’est bien en 2000 qu’ont débuté ses expériences dans les cercles de décisions. En octobre 2000, il a été nommé au poste de ministre des Infrastructures et porte-parole du gouvernement sous la présidence de Laurent Gbagbo.

En mars 2021, il est nommé Premier ministre par Alassane Ouattara, qui confirme toute sa confiance en l’homme. Mais il sera très vite débarqué de ce poste. Deux ans après sa nomination, il a cédé sa place à Robert Mambé Beugré. Il quitte la tête du gouvernement et prend des distances. L’ancien Premier ministre a rejoint une équipe de consultants pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Pendant cette période où il s’est éloigné de la scène politique, Patrick Achi assurait également des cours à l’université américaine de Harvard.