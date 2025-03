Tidjane Thiam est bien présent sur la liste électorale provisoire publiée ce lundi 17 mars 2025 par la Commission Électorale Indépendante (CEI). Un premier pas important vers la validation de la candidature du président du PDCI-RDA.

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam présent sur la liste électorale provisoire

Le président du PDCI-RDA, qui ambitionne de diriger la Côte d’Ivoire, vient ainsi de remplir la première condition pour être candidat à la succession d’Alassane Ouattara. Même si la liste électorale publiée ce lundi est provisoire, on retient pour l’instant que Tidjane Thiam est électeur.

Tidjane Thiam est donc bien inscrit sur la liste et, sauf revirement de situation, il ne devrait pas en être retiré. Toutefois, ce cas de figure improbable pourrait survenir si un électeur demandait sa radiation ou en cas d’une autosaisine de la CEI.

Si Thiam peut déjà se féliciter de cette étape du processus électoral, ce n’est pas le cas pour les opposants Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Sans surprise, leurs noms ne figurent pas sur la liste. Ils avaient été radiés pour cause de condamnations judiciaires, ce qui leur a fait perdre leurs droits civiques et politiques.

Malgré les nombreuses démarches entreprises pour être réintégrés, ils restent exclus du fichier électoral. Une situation qui compromet leurs ambitions pour la présidentielle d’octobre 2025, alors qu’ils figuraient parmi les potentiels candidats.