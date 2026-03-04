© Coupe du Monde 2026 : l'Iran incertain, Donald Trump réagit

L’Iran va-t-il pouvoir disputer la Coupe du Monde 2026 après l’éclatement de la guerre avec Israël et les États-Unis ? Donald Trump s’en moque.

Participation incertaine de l’Iran à la Coupe du Monde 2026, la position tranchée de Donald Trump

Abordé sur une éventuelle absence de l’Iran lors de la Coupe du Monde 2026, Donald Trump a clairement affiché une position tranchée. Lors d’un entretien accordé à Politico, le président américain a assuré ne pas être préoccupé par la situation de la sélection iranienne dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient. « Je n’en ai vraiment rien à faire. Je pense que l’Iran est un pays très affaibli. Ils sont à bout de souffle », a confié le dirigeant états-unien.

Aussi, l’absence de la délégation iranienne lors d’un récent sommet de planification de la FIFA à Atlanta a renforcé les interrogations autour de sa participation à la Coupe du Monde 2026 qui sera organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Placée dans le groupe G avec la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande, la Team Melli doit disputer ses rencontres sur le sol américain, à Los Angeles et Seattle.

Cette participation reste incertaine dans le contexte géopolitique actuel. « Ce qui est certain, c’est qu’après cet attentat, on ne peut pas s’attendre à ce que nous envisagions la Coupe du monde avec espoir. Il est impossible de le dire précisément, mais il y aura certainement une réponse. Cette question sera certainement étudiée par les hauts responsables sportifs du pays, et une décision sera prise quant à la suite des événements », a réagi mardi le président de la Fédération de football de la République islamique d’Iran (FFIRI), au portail sportif local Varzesh3.