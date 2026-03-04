© Finale CAN 2025 : le président de l’organe judiciaire de la CAF viré

La finale chaotique de la CAN 2025 continue de faire des victimes au sein même de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette fois, c’est Yacine Othman Robleh, président de l’organe judiciaire de l’instance qui a été puni.

CAN 2025 : le président de l’organe judiciaire de la CAF démis de ses fonctions

Quelques jours seulement après le licenciement du président de la commission des arbitres, un autre dignitaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a été démis de ses fonctions. Et c’est notamment liée aux incidents lors de la finale polémique de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Il s’agit du Djiboutien, Yacine Othman Robleh.

Il assurait la fonction de président de l’organe judiciaire de la CAF depuis six ans. Il aurait été licencié par le secrétaire général, Véron Mosengo-Omba, selon les informations d’Elbotola. Le média a même cité un responsable de l’instance ayant requis l’anonymat. Son sort a été scellé en fin de semaine dernière. Il serait lié aux remous occasionnés par les sanctions disciplinaires ayant trait aux incidents survenus en finale de la CAN 2025 le 18 janvier dernier à Rabat.

Au centre des controverses, les condamnations contre le Sénégal, jugées pas à la hauteur des agissements des Lions de la Téranga. Cela fait reférence au retrait des joueurs ayant provoqué l’interruption temporaire du match, et aux débordements en tribunes qui s’en sont suivis. Les prédictions les plus catastrophistes voulaient que les champions d’Afrique en titre soit déchus de leur titre voire disqualifiés de la Coupe du Monde 2026 prévue dans un peu plus de trois mois.

Directeur des affaires juridiques de la CAF, le Togolais Cédric Igai va assumer la gestion des affaires courantes, dont les enquêtes en rapport aux écarts constatés lors de Al Ahly-AS FAR en Ligue des Champions.