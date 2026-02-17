© Ligue des Champions CAF : le tirage au sort complet des quarts de finale

La Confédération africaine de football (CAF) a effectué ce mardi 17 février 2026, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Découvrez toutes les affiches.

Ligue des Champions CAF : AS FAR Rabat va défier Pyramids en quart de finale

Après le tirage au sort de ce mardi, le gros choc des quarts de finale de la Ligue des champions CAF opposera l’Espérance Tunis à Al Ahly. La dernière fois que les deux géants se sont croisés, c’était en finale de l’édition 2024, avec un sacre d’Al Ahly à la clé. Sacrée championne en Coupe de la CAF la saison passée et présente pour la première fois à ce niveau, la RS Berkane défiera les Soudanais d’Al-Hilal.

Les quarts de finale s’annoncent plus difficiles pour l’AS FAR Rabat. Ciblés par des jets de projectiles dimanche au Caire contre Al Ahly, les coéquipiers de Mohamed Hrimat vont se rendre en Egypte, cette fois pour retrouver le Pyramids FC, qui avait été leur bourreau au même stade de la compétition la saison passée avant de remporter le premier titre de leur histoire.

Le dernier quart de finale s’annonce comme le plus ouvert. Invité surprise à ce niveau après avoir terminé en tête de son groupe, le Stade Malien tentera de surprendre à nouveau contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les quarts de finale aller auront lieu les 13 et 14 mars, les matchs retours les 20 et 21 mars.

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions CAF :

RS Berkane (Maroc) – Al Hilal Omdurman (Soudan)

Espérance de Tunis (Tunisie) – Al Ahly (Egypte)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Stade Malien (Mali)

AS FAR Rabat (Maroc) – Pyramids (Egypte)

Voici les possibles affiches des demi-finales :

Espérance de Tunis (Tunisie) ou Al Ahly (Egypte) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) ou Stade Malien (Mali)

AS FAR Rabat (Maroc) – Pyramids (Egypte) ou RS Berkane (Maroc) ou Al Hilal Omdurman (Soudan)