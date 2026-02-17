© RB Leipzig : Yan Diomandé recale Chelsea

Le marché des transferts d’été 2026 s’annonce déjà très incandescent autour de Yan Diomandé. L’international ivoirien est devenu l’une des priorités offensives de plusieurs poids lourds européens. De son côté, Chelsea est déjà recalé.

Yan Diomandé ne signera pas à Chelsea

Grande révélation en Bundesliga du côté du RB Leipzig, Yan Diomandé s’impose parmi les meilleurs à son poste. Quart de finaliste de la CAN 2025 avec la Côte d’Ivoire, l’ailier ivoirien s’est révélé en Europe depuis un an et son arrivée à Léganés en provenance des États-Unis. Dans un récent entretien pour Bild, Diomandé a confié qu’il a été suivi par Chelsea et qu’il a déjà recalé le club londonien.

« Beaucoup de gens m’ont dit que je devais absolument jouer pour Chelsea. Alors j’ai tout arrêté et j’ai pris ma propre décision. Je connaissais le président de Leganés ; il m’avait aidé pour mon arrivée aux États-Unis. Soudain, je me suis retrouvé face à un choix : Leganés ou Chelsea ? C’était risqué, mais heureusement, c’était la bonne décision. Je pense que la patience est très importante dans le football. Ce n’est pas toujours qu’une question d’argent. Si on joue bien, ça viendra naturellement. Je suis jeune ; j’ai besoin de jouer pour augmenter ma valeur sportive, pour progresser. Et je ne pourrais pas faire ça en restant sur le banc », a déclaré Yan Diomandé.

Outre Chelsea, en Angleterre, les prétendants ne manquent pas. Liverpool FC, Arsenal FC, Manchester United, Manchester City et Aston Villa surveillent aussi la situation de Yan Diomandé de très près. Mais la concurrence pourrait venir d’Allemagne, où le Bayern Munich envisage également un passage à l’offensive. En effet, selon les informations partagées par Fabrizio Romano, l’intérêt est bien réel des deux côtés de la Manche. Reste à s’aligner sur les exigences du RB Leipzig, qui détient un contrat longue durée jusqu’en 2030.

Yan Diomandé est estimé à 45 millions d’euros par Transfermarkt. Il pourrait coûter près du double, voire atteindre la barre symbolique des 100 millions d’euros.