© Matchs amicaux : le Bénin officialise ses affiches pour mars

Les Guépards du Bénin connaissent désormais les deux adversaires qu’ils affronteront lors des prochaines journées FIFA prévues au mois de mars.

Journées FIFA mars 2026 : le Bénin sera en amical contre la Palestine et la Guinée

C’est acté ! La Fédération béninoise de football (FBF) a annoncé ce lundi 23 février 2026, l’organisation de deux matchs amicaux au mois de mars prochain. Des rencontres qui vont entrer dans le cadre des premières journées FIFA de la nouvelle année.

Aussi, les rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation des Guépards du Bénin en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La compétition se disputera à l’été l’an prochain. Selon des sources proches de la fédération béninoise de football, les Guépards affronteront la Palestine le vendredi 27 mars prochain, avant de se mesurer à la Guinée le mardi 31 du même mois.

Selon Benin Football sur X, les deux rencontres se dérouleront au Maroc, pays hôte de la dernière CAN 2025. Le Royaume est notamment devenu ces dernières années une destination privilégiée pour de nombreuses sélections africaines grâce à la modernité de ses infrastructures et à la qualité de ses installations sportives.

Pour rappel, le Bénin avait été éliminé en huitièmes de finale lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, après une défaite face à l’Égypte (3-1) après prolongation. Proche de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin avait été battus par le Nigeria lors des qualificatifs. Et donc, le Bénin suivre la compétition à la télévision et est donc tourné désormais vers la CAN 2027.