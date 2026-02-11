© France ou Côte d’Ivoire : Ange-Yoan Bonny a-t-il choisi les Eléphants ?

Le joueur d’origine ivoirienne, Ange-Yoan Bonny serait proche de choisir les Eléphants de la Côte d’Ivoire. Mais, la sortie furtive du spécialiste italien du mercato Fabrizio Romano, entretient le flou sur son avenir.

Inter Milan : Ange-Yoan Bonny hésite entre la Côte d’Ivoire et la France

Ancien international Espoirs français capé à deux reprises en novembre 2024, le Franco-Ivoirien Ange-Yoan Bonny avec ses 22 ans a fait l’objet d’une cour assidue de la part de la Côte d’Ivoire, le pays d’origine de ses parents. Selon les récentes rumeurs, les champions d’Afrique 2023 toucheraient même déjà au but. En effet, selon le journaliste ivoirien Séverin Sanh, le puissant avant-centre aurait donné son accord pour rejoindre les Eléphants de la Côte d’Ivoire pour le compte de la trêve internationale de mars prochain. Avec lui, Leny Yoro, la pépite de Manchester United.

Cette information a été démentie par l’expert Fabrizio Romano dans la soirée de ce mardi avant que celui-ci ne supprime son post sur X. Un rétropédalage qui peut être lié au fait que l’insider ait eu vent d’autres éléments concernant le choix du natif d’Aubervilliers. L’Italien affirmait que Bonny était plutôt poussé à rejoindre l’équipe de France. La suppression de son tweet incite à l’optimisme du côté ivoirien. Mais, rien n’est moins sûr à cette heure.

Sortie en quart de finaliste de la CAN 2025, la Côte d’Ivoire affrontera l’Ecosse dans le cadre d’un match amical le 31 mars à Liverpool, en Angleterre. L’occasion de se jauger en prévision de la Coupe du Monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique).