L’énergie renouvelable constitue une priorité pour le Nigeria et l’ONU. À travers l’Autorité souveraine d’investissement, le programme « Énergie durable pour tous » des Nations Unies et d’autres acteurs clés du développement économique, ils annoncent un financement de 500 millions de dollars, soit l’équivalent de 316 milliards FCFA. Ce fonds sera dédié à soutenir l’expansion des énergies renouvelables décentralisées.

L’énergie renouvelable, une solution adaptée au manque d’électricité en Afrique

L’énergie renouvelable n’est pas accessible à tout le monde sur le continent africain. Une grande partie de la population est encore privée d’électricité, en particulier au Nigeria. En effet, 40 % des Nigérians vivent encore dans l’obscurité faute d’une expansion suffisante des énergies renouvelables.

Pour améliorer cette situation et permettre à davantage de personnes d’accéder à l’électricité, notamment dans les pays où le besoin est criant, le Nigeria et l’ONU ont annoncé ce financement de 500 millions de dollars. Ce fonds sera crucial pour la mise en œuvre de projets tels que les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux, des solutions essentielles pour répondre aux besoins énergétiques croissants du continent, en particulier dans les zones rurales et isolées.

Ce financement contribuera également à la réalisation du programme « Mission 300 », piloté par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), qui vise à fournir de l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici 2030 avec le énergie renouvelable.

Une gestion optimisée du fonds pour un développement durable

Pour garantir une gestion efficace de ce fonds, il a été décidé de le confier à Africa50, une plateforme d’investissement en infrastructures fondée par la Banque africaine de développement (BAD). L’objectif est de rendre ces fonds accessibles aux développeurs locaux, et ce, en monnaie locale, afin de favoriser un développement économique durable à travers l’Afrique.

L’énergies renouvelable, un défi majeur pour le Nigeria

Le Nigeria traverse une crise énergétique majeure. En tant que pays le plus peuplé d’Afrique, il ne dispose pas de suffisamment de ressources énergétiques pour alimenter l’ensemble de sa population. Actuellement, près de 86 millions de Nigérians, soit plus de 40 % de la population, n’ont toujours pas accès à l’électricité.

Grâce à ce partenariat, des solutions seront mises en place pour pallier les déficits d’infrastructures énergétiques, notamment dans les zones rurales et éloignées des réseaux électriques nationaux. Les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques apparaissent comme des solutions innovantes et adaptées à ces régions mal desservies par les infrastructures traditionnelles.

À l’échelle de l’Afrique subsaharienne, plus de 570 millions de personnes, soit plus de 80 % de la population mondiale privée d’électricité, sont concernées par cette problématique. Il est donc impératif de mettre en place des solutions adaptées et durables, ce que permet précisément le financement de projets pour l’énergie renouvelable distribuée.