La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) traverse une période de turbulences. Angbwa Ossoemeyang Benoît, secrétaire général adjoint, a remis sa démission à Samuel Eto’o, président de l’instance. Il dénonce des conditions de travail dégradantes et un harcèlement moral de la part du secrétaire général.

Un départ motivé par un climat toxique

Angbwa Ossoemeyang Benoît a pris une décision radicale. Il quitte ses fonctions de secrétaire général adjoint de la FECAFOOT. Les raisons sont claires : un environnement professionnel devenu insoutenable. Dans une lettre adressée à Samuel Eto’o, il parle de « conditions de travail devenues exécrables et incompatibles avec l’exercice serein et efficace de [ses] missions ». Il évoque un « harcèlement moral et psychologique » orchestré par le secrétaire général.

Les faits sont graves. Angbwa détaille un traitement inacceptable. Il subit « des propos méprisants et dévalorisants, parfois insultants ». Son supérieur lui impose « des restrictions excessives entravant l’exercice de [ses] fonctions ». Il dénonce une « antipathie et agressivité verbale », un « refus manifeste de collaboration », un « acharnement injustifié » et des « critiques systématiques à visée dénigrante ». « Ces agissements ont créé un climat de travail délétère, minant [sa] motivation et [sa] capacité à contribuer efficacement aux objectifs de la Fédération », précise-t-il dans sa lettre.

Malgré son engagement et son attachement aux valeurs de la FECAFOOT, Angbwa ne peut plus continuer. « L’environnement professionnel actuel ne me permet plus d’évoluer dans un cadre propice à l’épanouissement et à la performance », regrette-t-il. Il remercie tout de même Samuel Eto’o pour les expériences acquises et la collaboration durant son mandat, qui avait débuté en novembre 2024.

Lire aussi : FECAFOOT : Samuel Eto’o adresse une demande d’explication à Marc Brys



Les conséquences de ce départ

Cette démission intervient dans un contexte déjà tendu pour Samuel Eto’o. Le président de la FECAFOOT a dû faire face à des défis importants devant la CAF et la FIFA. Ce nouveau coup dur risque d’ébranler davantage l’instance dirigeante du football camerounais.

Le départ d’Angbwa Ossoemeyang Benoît soulève des questions sur le climat interne à la FECAFOOT. Les accusations de harcèlement moral doivent être prises au sérieux. Elles pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la Fédération et sur son image.

L’ancien international Camerounais a été clair : « Je ne peux plus continuer dans un environnement où le harcèlement et le mépris sont monnaie courante ». Son départ est un signal fort. Il met en lumière des problèmes profonds au sein de la FECAFOOT.